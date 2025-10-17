Así es el calendario de Fórmula E con Madrid como nueva anfitriona

La Fórmula E ha anunciado el calendario para su duodécima edición a tan solo unas semanas de arrancar sus primeros test de pretemporada, que se disputarán en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) del 27 al 30 de octubre. El curso 2025/26 será el más extenso desde que se inició la competición en septiembre de 2014, con 17 citas en su calendario.

La primera carrera de la temporada será el E-Prix de Sao Paulo, en Brasil. La carrera se disputará el día 6 de diciembre. La competición visitará un total de diez países y once ciudades, y la gran novedad será el estreno de Madrid en el calendario. La competición aterrizará en el Jarama el 21 de marzo, siendo la segunda vez que la Fórmula E disputa una de sus carreras en trazado español. Será la sexta cita. La primera fue en Cheste, en el año 2021, como plan B debido a la pandemia de covid que azotó al globo entero.

2026 será un año especial para Madrid, que acogerá dos competiciones automovilísticas. Cabe recordar que la F1 aterrizará en septiembre en el trazado urbano de Madring, ubicado en la zona de IFEMA.

Por otro lado, del nuevo calendario de la Fórmula E también ha sorprendido que China acogerá dos de las citas (una de ellas, en el circuito de Haitang Bay, nueva incorporación) y que Yakarta (Indonesia) no estará en el calendario este curso 25/26.

Calendario 2025/2026 de Fórmula E E-Prix de Sao Paulo : 6 de diciembre E-Prix de México: 10 de enero E-Prix de Miami: 31 de enero E-Prix de Arabia Saudí:13 y 14 de febrero E-Prix de Madrid: 21 de marzo E-Prix de Berlín: 2 y 3 de mayo Prix de Mónaco: 16 y 17 de mayo E-Prix de Sanya: 20 de junio E-Prix de Shanghái:4 y 5 de julio E-Prix de Tokio: 25 y 26 de julio E-Prix de Londres:15 y 16 de agosto

Una temporada de buenas cifras

El aumento de citas del calendario coincide con el incremento de audiencia televisiva a nivel global. Según anunció el campeonato hace unas semanas, la competición creció un 14%, hasta alcanzar un récord de 561 millones en el anterior curso.

Los resultados fueron valorados positivamente por Jeff Dodds, CEO de la categoría. “Los resultados de la Temporada 11 son una clara confirmación de la estrategia de Formula E: ofrecer carreras de primer nivel e impredecibles en el corazón de ciudades icónicas. Alcanzar un aumento del 14% en nuestra audiencia televisiva global, con 561 millones de espectadores, y hacer crecer nuestra ya altamente comprometida comunidad de fans hasta superar los 422 millones en todo el mundo es un logro excepcional", expresó tras el fin de la temporada pasada.