Los 'cachorros' de Alzamora siguen triunfando

El equipo UAX SeventyTwo Artbox de Emilio Alzamora brilló en la segunda cita del campeonato en FIM Júnior GP disputada en Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas, que exigieron un esfuerzo extra tanto a pilotos como al equipo técnico.

En la categoría JuniorGP, Brian Uriarte consiguió clasificar directamente para la Q2, donde logró la pole position para las carreras del domingo. Por su parte, Kevin Farkas pasó por la Q1 tras no lograr la clasificación directa durante la Practice, y finalizó en P13, lo que le otorgó la P27 en la parrilla de salida para las carreras del domingo.

En la Carrera 1, Brian Uriarte brilló, liderando durante buena parte de la prueba y luchando intensamente por el podio con varios rivales. En una emocionante última vuelta, Brian se impuso con autoridad y consiguió una gran victoria, demostrando su talento. En la Carrera 2, protagonizó otra actuación estelar: se mantuvo en el grupo delantero y, tras una intensa lucha, volvió a imponerse con un nuevo P1, que lo sitúa como líder provisional del campeonato.

Kevin Farkas también protagonizó una buena actuación, rodando con un ritmo sólido y mejorando vuelta a vuelta. Finalizó en la P19 en ambas carreras.

En la European Talent Cup (ETC), Carlos Cano y Fynn Kratochwil centraron sus dos jornadas de entrenamientos en encontrar el mejor ritmo de carrera y preparar sus motos de cara a las sesiones clasificatorias y la carrera.

El piloto murciano confirmó su gran estado de forma al conseguir la pole position para las carreras. Por su parte, Fynn Kratochwil, tras finalizar en la P11 en la Practice, se quedó fuera del corte directo y disputó la Q1 donde clasificó en P8. Este resultado no le permitió pasar a la Q2, por lo que participó en la Last Chance Race. Lamentablemente, un problema técnico durante la sighting lap le impidió tomar la salida.

Carlos Cano tuvo una primera carrera complicada. Estuvo rodando en el grupo delantero, luchando por posiciones de podio, pero múltiples toques con otros pilotos le hicieron perder posiciones. En la última vuelta, sufrió un fuerte contacto con otro piloto que casi lo hace caer, pero a pesar de ello logró mantenerse en pie y cruzar la meta en una meritoria P6.

En la Carrera 2, Carlos ofreció una actuación sobresaliente, luchando hasta el final por la victoria. Salió primero de la última curva, pero fue superado por apenas 55 milésimas en la recta de meta, finalizando en una valiosa segunda posición tras una carrera emocionante.

Emilio Alzamora (Team Principal): "El fin de semana en líneas generales ha sido muy bueno, sobre todo en la categoría JuniorGP con Brian Uriarte, que ha estado muy fuerte en los entrenamientos y en carrera, a pesar de no dominar como en Estoril, ha sabido gestionar muy bien las 2 carreras y se ha llevado las 2 victorias, saliendo más líder en el campeonato, así que muy contentos tanto con su trabajo como el del equipo. En cuanto a Kevin Farkas, hay que destacar su gran evolución en los tiempos durante todo el fin de semana, aunque la posición no lo refleje, y con ganas de seguir esta progresión en las siguientes carreras. En cuanto a Carlos Cano, en la primera carrera tuvimos mala suerte con un toque a falta de 3 vueltas, que le privó de la lucha por la victoria, y ya en la segunda lo hizo muy bien, sólo el rebufo de otro piloto pudo evitar la victoria de Carlos, pero en líneas generales muy bien. Una lástima Fynn, que no hemos podido llevarlo a la competitividad que nos gustaría en los entrenamientos, y a parte, tuvimos un problema técnico que, sin duda, son cosas que pasan en las carreras, pero trabajaremos internamente para llegar más fuertes a Magny-Cours tanto en la categoría de Moto3, donde somos líderes, como en la Talent”.