Bulega tira a Toprak y sigue vivo en el Mundial de Superbikes

La lucha por el Mundial de Superbikes está al rojo vivo. En plena batalla por la Superpole Race, Nicoló Bulega fue agresivo y tiró a Toprak Razgatlioglu. El piloto italiano consiguió su victoria 12+1, y se coloca a 22 puntos del turco, a falta de la última carrera en el Mundial (domingo 14:00, horario peninsular español).

La salida sube las revoluciones

Bulega salía en la pole, pero en la curva 1 Toprak se puso a liderar la prueba. En la curva 4 se cayeron los pilotos de Yamaha, Rea, el seis veces campeón del Mundo de Superbikes, y Gardner. El lío siguió, y en la curva 6, Bulega se tiró por dentro, se abrió demasiado y tiró a Toprak. El piloto italiano fue sancionado con una long lap penalty que cumplió y siguió líder de la carrera.

Con estos incidentes y los adelantamientos de Bautista y Vierge a Alex Lowes, los pilotos españoles estaban 3º y 4º, respectivamente. El piloto de Ducati superó a Iannone y se puso 2º. Por detrás, Lecuona rebasó a Bassani y Van der Mark, y se colocó 8º, posición en la que saldrá en la carrera 2.

Nicoló Bulega consiguió su victoria 12+1 de la temporada en la Superpole Race del circuito de Jerez, después del incidente con Toprak. 2º acabó Álvaro Bautista y 3º Iannone, cerrando el podio. Xavi Vierge terminó 4º, Iker Lecuona 8º y Tito Rabat 18º.

El Mundial de Superbikes sigue vivo

A falta de la última prueba del campeonato, la carrera 2 en el circuito de Jerez, Toprak Razgatlioglu tiene una ventaja de 22 puntos sobre Nicoló Bulega. Al piloto turco le vale con quedar 13º para ganar su tercer Mundial de Superbikes. Para tener posibilidades, al italiano solo le vale ganar y que Toprak tenga una mala carrera.