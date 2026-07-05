Bulega reina en la fiesta de Ducati mientras un discreto Márquez guarda fuerzas para su jardín

En un ambiente de carreras, pero algo más relajado, reapareció Marc Márquez este fin de semana. El piloto de Cervera participó, como varios rostros reconocidos en el ecosistema de Borgo Panigale, en la Race of Champions, la carrera que puso el broche de oro a la World Ducati Week 2026. Una cita en la que el '93' estuvo lejos de las posiciones en las que suele estar en MotoGP... y que se llevó un intratable Nicolò Bulega, líder del mundial de Superbikes.

La realidad es que el piloto italiano, quien suena en las quinielas para aterrizar en el Pertamina Enduro VR46 Racing Team de MotoGP el próximo curso, ya se mostró muy sólido el sábado, tras llevarse la 'pole position' en el Misano World Circuit Marco Simoncelli. El ganador de 21 carreras este curso en el WordlSBK no aflojó en las 10 vueltas de la carrera y se llevó la victoria de la cita, que reunía a pilotos Ducati de distintas categorías. Alberto Surra y Lorenzo Baldassarri fueron los dos pilotos que le acompañaron en el podio.

Cabe destacar que se trató más de una carrera exhibición que de una competición en sí; nadie quería tomar riesgos en mitad de temporada. De ahí a que Marc Márquez viese caer la bandera a cuadros en 12ª plaza, pasando totalmente desapercibido y centrado aún en su recuperación de hombro y pie izquierdo, tras su paso por quirófano el pasado mes de mayo. El objetivo era comprometer lo menos posible la cita en Sachsering, en una semana (10-12 de julio). Se trata de su propio jardín, donde acumula 9 victorias en la categoría reina, y donde puede realizar un nuevo zarpazo al campeonato.

En la cita también estuvieron presentes otros pilotos de MotoGP. Uno de ellos, Pecco Bagnaia, que terminó en 5º lugar. Franco Morbidelli acabó 7º tras protagonizar un toque con su compañero de equipo en MotoGP, Fabio Di Ginnantonio (8º). También estuvo presente Álvaro Bautista, bicampeón de Superbikes, pero se retiró a mitad de la carrera. Álex Márquez también se dejó ver en una semana importante para Ducati (en el año de su centenario), pero prefirió no correr al seguir recuperándose después de duro accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El próximo fin de semana de carreras será en apenas cuatro días, cuando los pilotos de la categoría reina del motociclismo aterricen en Sachsenring para el Gran Premio de Alemania. Sin duda, el corto y enrebesado trazado, en el sentido opuesto de las agujas del reloj y con más curvas a izquierdas que a derechas, prometerá emoción.