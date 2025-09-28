Bulega gana la batalla de Aragón a Toprak y se acerca en el Mundial de Superbikes

Nicoló Bulega ha conseguido parar a Toprak Razgatlioglu, tras ganar la Superpole Race y la carrera 2 en el circuito de Motorland Aragón. Además, el italiano corta la racha consecutiva de victorias del turco (13º), y se acerca en el campeonato a los 36 puntos. Álvaro Bautista acabó 3º en las dos carreras, Xavi Vierge 10º y Tito Rabat se cayó en un accidente múltiple en la Superpole Race y terminó 17º en la carrera 2.

Emoción hasta la última curva: Bulega gana la Superpole Race

El italiano y Toprak tuvieron las mismas luchas durante todo el fin de semana. El turco se ponía líder antes de la recta trasera, y Bulega le volvía a adelantar en la última curva o en la recta de meta. Bautista se puso 4º en la salida, y superó a Alex Lowes para ponerse 3º y acabar en el podio.

Hubo cambios de posición constantes entre Bulega y Toprak. El turco se puso líder en la última vuelta, pero el italiano le superó en la última curva y consiguió su primera victoria en el circuito de Aragón. Xavi Vierge acabó 10º y Tito Rabat se cayó en la salida tras verse involucrado en un incidente con Aegerter y Montella.

Bulega derrota a Toprak en Aragón

El italiano conservó el liderato en la salida, pero antes de que acabara la primera vuelta, Toprak le atacó. A Bautista se le levantó la moto y bajó hasta la 6º posición. Las luchas continuaban entre los dos contendientes al título de Superbikes.

En modo remontada, Bautista adelantó a Lowes, Rea y Iannone y se puso 3º. Bulega se distanció unas décimas de Toprak, pero en pocas vueltas el turco se las recortó. El dos veces ganador del Mundial de Superbikes se fue largo en la curva 7 y el piloto de Ducati cogió un segundo de ventaja.

Nicoló Bulega se llevó su segunda victoria en el circuito Motorland Aragón, con una distancia de 3,2 segundos sobre Toprak, 2º. Bautista acabó 3º, Iannone 4º y Rea 5º. Xavi Vierge terminó 10º y Tito Rabat 17º.

Nicoló Bulega pone el Mundial de Superbikes al rojo vivo

Toprak consiguió el triunfo en la carrera 1 de Aragón, pero Bulega ganó la Superpole Race y la carrera 2. El turco sigue líder del Mundial de Superbikes con 523 puntos, 36 de ventaja sobre el italiano (487), que es 2º. Petrucci es 3º con 284, Locatelli 4º con 254 y Bautista 5º con 253 puntos. Tras el fin de semana en Aragón, Xavi Vierge es 8º (135), Iker Lecuona, que sigue lesionado, es 14º (90), Sergio García 23º (6) y Tito Rabat 24º (6).