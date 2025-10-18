Bulega alarga la lucha por el Mundial de Superbikes contra Toprak

Toprak Razgatlioglu puede proclamarse tres veces campeón del Mundial de Superbikes antes de dar el salto a MotoGP. El turco tiene una ventaja de 34 puntos sobre el 2º clasificado, Nicoló Bulega. El piloto italiano de Ducati ha ganado la carrera 1 en el circuito de Jerez, y el campeonato se decidirá en la Superpole Race o en la carrera 2 (domingo Superpole Race a las 11:00 y carrera 2 a las 14:00, horario peninsular español).

Bulega y Toprak luchan por el liderato en la salida

El piloto italiano de Ducati consiguió la pole, pero Toprak le superó en las primeras curvas. Bulega volvió a liderar la carrera, y el turco se coló en la curva 6 bajando hasta la 3º posición. Por detrás, Vierge se colocó 5º, Bautista 9º, Lecuona 17º y Rabat 20º.

Toprak adelantó a Iannone y se fue en busca de un Bulega que ya estaba a 1,3 segundos. Parecía que la distancia se mantenía entre los dos líderes del Mundial, pero el italiano subió el ritmo y la ventaja a 2,7 segundos. Jonathan Rea, seis veces campeón del Mundial de Superbikes, se cayó entre las curvas 3 y 4, y llegó a tocar las air fence, pero afortunadamente no hubo consecuencias.

La lucha por el podio al rojo vivo

Álvaro Bautista adelantó a Gardner y Antonelli, y se puso 6º. El piloto español fue en busca del podio, mientras Bulega en cabeza, le sacaba más de 3 segundos a Toprak.

Bautista llegó a Vierge, Alex Lowes y Iannone, el grupo que se jugaba la tercera posición del podio. El español completó un doble adelantamiento a Vierge y Lowes para ponerse 4º, y el piloto de Honda HRC también lo aprovechó y se puso 5º.

Bautista superó a Iannone en la curva 1 para ponerse 3º, pero tuvo un susto en la moto porque perdió el tren delantero, y cayó hasta la 5º. Finalmente, el piloto de Talavera de la Reina superó al italiano en la curva 6 y certificó el 3º puesto.

Bulega domina la carrera 1 de Jerez

Mientras seguía la lucha entre Vierge y Iannone por la 4º posición, Bulega sacó más de 3,5 segundos a Toprak. El piloto italiano consiguió su 12º triunfo de la temporada en la carrera 1 del circuito de Jerez, con el turco 2º y Álvaro Bautista 3º (su 6º podio consecutivo). Iannone acabó 4º, Xavi Vierge 5º, Lecuona 12º y Tito Rabat 18º.

El Mundial de Superbikes se decidirá en el último día

Toprak Razgatlioglu ha ganado la categoría en 2021 con Yamaha, y puede conseguir este año su tercer título Mundial de Superbikes (dos con BMW, 2024 y si lo culmina 2025), antes de poner rumbo en 2026 a MotoGP con el equipo Prima Pramac Yamaha. Si el Mundial lo gana Bulega, aunque lo tenga difícil ya que tiene que recortar como mínimo 35 puntos al turco, será su primer campeonato en Superbikes. El piloto de Ducati tiene que acabar a 24 puntos de ventaja de Toprak en la Superpole Race, para llegar con opciones de ganar el Mundial en la última prueba de Jerez.

Tras la victoria del italiano en la carrera 1 de Jerez, el campeonato se decidirá en la Superpole Race o en la carrera 2. Toprak es líder y tiene 600 puntos, 34 más que Bulega en 2º posición. 3º es Álvaro Bautista con 308 y Locatelli 4º con 293. Xavi Vierge es 8º con 168, Iker Lecuona, tras volver de su lesión en el antebrazo distal izquierdo, está 14º con 94, Tito Rabat 23º con 9 y Sergio García, que sustituyó a Lecuona en Magny-Cours, 24º con 6.