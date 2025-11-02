Brian Uriarte, la 'perla' de Emilio Alzamora, se proclama campeón del mundo júnior

El equipo UAX Seventytwo Artbox , impulsado por el manager leridano Emilio Alzamora tras cerrar una etapa de dos décadas con los hermanos Marc y Àlex Márquez, ha vivido un fin de semana inolvidable en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con grandes resultados tanto en el Mundial JuniorGP como en la European Talent Cup, destacando la coronación de Brian Uriarte como nuevo campeón del mundo Júnior.

Uriarte , que ya se ha estrenado en el Mundial de Moto3 y el año próximo disputará la temporada completa en la categoría pequeña de MotoGP, demostró una vez más su enorme nivel este fin de semana en Montmeló. Tras lograr la pole position, firmó dos segundos puestos en las carreras del fin de semana, resultados que le permitieron sellar matemáticamente el título del FIM JuniorGP 2025

Brian ha completado un año magnífico junto a todo el equipo, trabajo que ha dado su fruto proclamándose campeón a falta de disputar las últimas dos carreras en Valencia. Este campeonato refuerza la apuesta del equipo por el desarrollo de jóvenes talentos y por la formación de pilotos con futuro en eá lal motociclismo de élite. Con este título, Brian Uriarte, campeón del FIM JuniorGP y de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en una misma temporada, consolida su posición como uno de los pilotos más prometedores del panorama internacional y da un paso decisivo en su carrera deportiva, que continuará con su salto al Campeonato del Mundo de Moto3 en 2026.

Por su parte, Kevin Farkas estuvo trabajando duro todo el fin de semana para ir dando pasos y mejorar sus sensaciones encima de la moto, tuvo una caída en la primera carrera del día que lo dejó sin opciones de volver a pista, pero en la segunda logró finalizar en P21, seguiremos trabajando en Valencia, para seguir dando pasos.

En la European Talent Cup, el protagonista fue Carlos Cano, que logró también la pole position y completó una gran carrera con una P2 final, después de estar toda la carrera luchando con un gran grupo de pilotos por la victoria. Este resultado le permite situarse líder del campeonato, con una ventaja de dos puntos sobre el segundo clasificado, cuando solo queda la cita final en Valencia.

Por su parte, Fynn Kratochwil protagonizó una notable remontada: tras rozar la carrera de repesca en la QP1, consiguió clasificarse P7 para la carrera y cerró el fin de semana en sexta posición, su mejor resultado de la temporada.

Con estos resultados, el UAX Seventytwo Artbox afronta la última carrera de la temporada con la máxima motivación y con muchas ganas de luchar con Carlos Cano por el título en la European Talent Cup.

Emilio Alzamora (Team Principal): “Hoy hemos cerrado el campeonato y estamos muy contentos de que Brian pueda lograr el título aquí en casa, en un circuito donde el equipo está muy cerca del circuito y a falta de una cita todavía en Valencia. Brian se ha mostrado muy competitivo ya desde la pretemporada y el equipo técnico sin duda ha hecho un gran trabajo con Massimo Capanna al frente y conjuntamente con todo el equipo técnico de Artbox. Objetivo cumplido, ya que para nosotros es fundamental formar a los pilotos en su camino hacia el Mundial y en el caso de Brian ya estára en el Mundial el próximo año junto al Red Bull KTM Ajo. Ahora nos centraremos también en Carlitos, que ha hecho una extraordinaria carrera y en la que hemos puesto todos nuestros esfuerzos en poder reducir la distancia con el líder y lo hemos conseguido también, llegando a la última carrera líderes con 11 puntos de ventaja con respecto al segundo. Satisfechos con la evolución tanto de Fynn, que ha estado fantástico en carrera, como en el caso de Kevin, que esperemos que pueda terminar la temporada dando otro paso más hacia delante”.

Guillem Alonso (Team Manager): “Ha sido un fin de semana histórico para el Team UAX SeventyTwo Artbox, en el cual hemos logrado uno de nuestros objetivos: nuestro primer título en la categoría JuniorGP para Brian Uriarte. Muy feliz por él, felicitar a todo el equipo, a él, a Brian, a su familia, porque todo el esfuerzo ha dado la recompensa a la hora de conseguir este título. Ha sido un fin de semana marcado por las bajas temperaturas, lo que nos ha llevado a no tener las mejores sensaciones, pero los pilotos han sabido adaptarse y en JuniorGP, Kevin ha seguido mejorando en una línea creciente, donde poco a poco va dando pasos hacia adelante. En la ETC, muy contentos también porque con Carlos Cano llegaremos a la última carrera de Valencia con el objetivo de revalidar este título y podemos lograrlo, dependiendo de nosotros mismos. Muy contentos también por Fynn Kratochwil, que sigue mejorando en un circuito quizá bastante nuevo para él, pero se ha sabido adaptar y finalmente ha terminado en el Top 10, en el grupo de delante y sigue con su creciente evolución. Así que muy contentos por todo el equipo, que ha hecho un trabajo increíble”.

Brian Uriarte (Piloto JuniorGP): “Muy contento, al final es un sueño hecho realidad. Hemos hecho un trabajo impresionante durante toda la temporada. Estoy muy agradecido a mi equipo porque ellos han sido los que me han apoyado durante todo este año. Ha sido una temporada perfecta y hemos sido los que mejor hemos trabajado. Gracias a todos los que lo han hecho esto posible y ahora vamos a disfrutar de lo que nos queda de 2025, para cerrar esta etapa con un gran recuerdo”.

Carlos Cano (Piloto European Talent Cup): “Muy contento con el fin de semana que hemos hecho todo el equipo, consiguiendo muchos puntos para el campeonato y llegando líder a la última carrera con 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Ahora toca trabajar al máximo durante las próximas semanas para llegar preparado a Valencia, y ahí volveremos a darlo todo. Agradecido con el trabajo de Emilio, Guillem y de todo el equipo en general y vamos a llegar preparados para que sea un gran final de temporada”.