Brian Uriarte, más cerca del título en el JúniorGP

El UAX SeventyTwo Artbox Racing Team de Emilio Alzamora regresó a la competición tras el parón veraniego con la cita en el Misano World Circuit, alcanzando el ecuador de la temporada en el JuniorGP y la European Talent Cup (ETC). Y el éxito sigue acompañando a los júniors del manager leridano. Brian Uriarte es más líder del campeonato y Carlos Cano brilla en su categoría.

En JuniorGP, los pilotos del equipo aprovecharon las dos jornadas de entrenamientos para trabajar en su ritmo y sensaciones. Brian Uriarte demostró un gran nivel durante todas las sesiones y culminó su esfuerzo logrando la pole position del sábado, reafirmando sus buenas sensaciones. Por su parte, Kevin Farkas fue de menos a más a lo largo del fin de semana, consiguiendo una sexta posición en la QP1, lo que le permitió partir desde la P18 y P20 en las carreras.

La Carrera 1 estuvo marcada por una bandera roja que obligó a reiniciar la prueba a 7 vueltas. En la reanudación, Brian realizó una gran salida y lideró de principio a fin, aunque finalmente cruzó meta en la segunda posición, sumando así valiosos puntos para el campeonato. Kevin Farkas estuvo toda la carrera empujando en un grupo y finalizó en P21.

En la Carrera 2, Brian no dio opción: lideró de principio a fin y cruzó la meta con más de 5 segundos de ventaja, logrando una victoria incontestable que le permite aumentar su ventaja al frente del campeonato. Farkas por su parte, tras ir luchando vuelta tras vuelta, completó la prueba en P20.

En la ETC, Carlos Cano protagonizó un fin de semana muy sólido: tras un intenso trabajo en los entrenamientos, consiguió hacerse con la pole position para las dos carreras del domingo. En la Carrera 1, se mantuvo en el grupo delantero durante toda la prueba y, tras una emocionante lucha, logró la victoria, recortando puntos de cara a la clasificación general del campeonato.

En la Carrera 2, firmó otra actuación sobresaliente: se escapó junto a otro piloto y lideró todas las vueltas hasta cruzar primero la bandera a cuadros. Gracias a este doblete, Cano se sitúa a tan solo 9 puntos del líder del campeonato.

Ahora el equipo ya pone la mirada en la próxima cita del calendario en Barcelona, el circuito de casa del equipo, donde además tendrá la primera oportunidad de conquistar el campeonato del JuniorGP con Brian. Una motivación extra para seguir trabajando con la máxima concentración y ambición.

Emilio Alzamora (Team Principal): “Muy agradecido a todo el equipo y grupo humano que formamos este proyecto del Team UAX SeventyTwo Artbox Racing Team, por la implicación y por el trabajo que hemos hecho en este parón veraniego para llegar aquí con la mayor preparación posible, por un lado por los pilotos y también por las motos, tanto en JuniorGP como en la Talent especialmente, lo que nos ha reportado grandes resultados con las dos victorias de Carlos Cano en la European Talent Cup, saliendo desde la pole y completando dos espectaculares carreras, especialmente la segunda, con vuelta rápida en la última vuelta y recortando puntos, quedándonos a nueve puntos del liderato. Y por otro lado, también destacar una vez más el crecimiento de Brian Uriarte, que volvió a hacer la pole con unos tiempos espectaculares, muy cercanos al Mundial, ampliando la ventaja en la clasificación con este segundo y primer puesto. Aquí Fynn no ha podido estar junto a nosotros, ya que coincidía con la carrera de la Northern Talent Cup, en la cual también ha ganado las 2 últimas carreras de la temporada, después de lograr el título hace 2 semanas. A Kevin Farkas estamos ayudándolo al máximo para intentar superar esa barrera de llegar a los puntos, pero, a pesar de todo el esfuerzo, no ha sido posible. Seguiremos insistiendo y ayudando al piloto húngaro para conseguir el objetivo”.

Guillem Alonso (Team Manager): "Muy satisfecho tras este fin de semana en Misano, donde hemos logrado nuestros objetivos y en ambas categorías con la posibilidad del título de cara a las dos últimas carreras que quedan. Kevin Farkas sigue mejorando día tras día y estoy seguro que en Montmeló dará un pasito más. Muy contento con Brian Uriarte, que afianza un poco más el liderato y llegaremos a la siguiente carrera con posibilidades de ganar el título y ese será nuestro objetivo. Y con Carlos Cano, pole y victoria en ambas carreras, haciendo un fin de semana perfecto. Estoy muy contento por él, ya que en este segundo año, llegar al final de la temporada y poder luchar por el título era un hándicap importante, ya que también está creciendo y no es fácil en la European Talent Cup. Nos vamos a las dos últimas carreras dependiendo de nosotros, así que objetivo cumplido. Muy contento por todo el equipo, por el sacrificio y el esfuerzo que han hecho todos los integrantes. Siguiente carrera en Montmeló, carrera de casa, iremos a por todo una vez más”.

Brian Uriarte (Piloto JuniorGP): “Muy contento con todo el trabajo que hemos hecho este fin de semana, creo que ha sido uno de los mejores que hemos hecho. Nos hemos quedado muy cerca de los tiempos del Mundial, habrá que seguir así en Barcelona, donde tendremos la primera opción de campeonato. Muy agradecido a todo el equipo por su gran trabajo a lo largo del fin de semana, muy orgulloso del trabajo que hemos realizado todos. En la primera carrera he cometido un error, pero he podido aprender de ello. ¡Ya con ganas de la siguiente carrera en poco más de un mes!”

Carlos Cano (Piloto European Talent Cup): “Muy contento de hacer un doblete en Misano y recuperar muchos puntos para el campeonato. Este fin de semana ha sido increíble, un fin de semana perfecto, con un doblete que lo quiero dedicar a todo mi equipo. El trabajo del equipo ha sido increíble. La moto iba perfecta, hemos trabajado muchísimo este parón veraniego, tanto el equipo como yo en casa, esforzándome mucho. La siguiente carrera en Barcelona, intentaremos seguir esta rutina y darlo todo hasta el final”.

Kevin Farkas (Piloto JuniorGP): "Es un fin de semana del que podremos extraer mucho aprendizaje de todas las áreas. La primera carrera no ha ido según lo esperado, mientras que la segunda carrera ha ido algo mejor, quedándonos más cerca del objetivo y sintiéndome más cómodo con la moto. No fue suficiente, pero estamos mejorando poco a poco y confío en el equipo al máximo. Estoy convencido de que daremos otro paso más en la siguiente prueba en Barcelona”.