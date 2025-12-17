Brembo: 50 años y más de 1.000 títulos mundiales

Cincuenta años de pasión, innovación y adrenalina: el Grupo Brembo celebra el cierre de 2025 alcanzando un hito extraordinario, con más de 1.000 títulos mundiales ganados desde 1975 hasta la actualidad. La integración de competencias y tecnologías de vanguardia se reforzó aún más este año con la reciente adquisición de Öhlins, consolidando el liderazgo de Brembo en el Motorsport.

Matteo Tiraboschi, Presidente Ejecutivo de Brembo, declaró: “En el 50.º año desde nuestra entrada en la Fórmula 1, hemos demostrado una vez más la fuerza de la innovación de Brembo: en 2025, nuestras tecnologías equiparon todas las victorias en Fórmula 1 y MotoGP. Estar en el corazón de este éxito global confirma el papel del Grupo como pilar del Motorsport y como embajador autorizado del Made in Italy”.

Un año marcado por los éxitos, comenzando por la Fórmula 1: una temporada apasionante en la que el Grupo Brembo celebró los Campeonatos de Constructores y de Pilotos 2025 con pinzas y embragues AP Racing.

En MotoGP, Marc Márquez conquistó su histórico noveno título al mando de la Ducati Desmosedici GP #93, equipada con sistema de frenos Brembo, ruedas Marchesini, suspensiones Öhlins y embragues AP Racing.

En el campeonato WorldSBK, Toprak Razgatlıoğlu volvió a liderar con el equipo ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, pilotando una moto equipada con sistema de frenos Brembo y suspensiones Öhlins, y ahora está listo para dar el salto a la categoría reina.

También son destacables los logros en Moto2 y Moto3: Diogo Moreira, sobre la Honda LCR con pinzas, pastillas y bombas Brembo y suspensiones Öhlins, y José Rueda en el Red Bull KTM Ajo, también equipado con pinzas, pastillas y bombas Brembo, ambos eligieron el rendimiento y la fiabilidad garantizados por el Grupo.

Otros éxitos impresionantes se lograron en las 24 Horas de Le Mans y en el FIA WEC, donde Brembo suministró todos los componentes de frenado, incluido el brake-by-wire, a los Ferrari 499P inscritos por el equipo oficial Ferrari – AF Corse y el equipo privado AF Corse.

La fortaleza del Grupo también es evidente en los principales campeonatos estadounidenses, como IMSA, que este año reconoció a Brembo como Official Braking Technology Partner, con numerosos pilotos y equipos utilizando componentes del Grupo.

Del mismo modo, en las tres principales categorías de NASCAR, los sistemas de frenos Brembo/AP Racing y las suspensiones Öhlins ofrecen un rendimiento fiable y de confianza a velocidades extremas tanto en óvalos como en circuitos ruteros.

Los numerosos éxitos logrados no solo por Brembo, sino también por las marcas del Grupo —como Öhlins, Marchesini, AP Racing, SBS Friction y J.Juan— confirman el liderazgo tecnológico del Grupo en el Motorsport.

Dominio total en Fórmula 1: las 24 carreras de 2025 fueron ganadas por coches equipados con frenos Brembo o frenos y embragues AP Racing. Desde 1975, la empresa de Bérgamo ha logrado 555 victorias en 875 Grandes Premios.

La supremacía absoluta continúa también en MotoGP, sumando nuevos hitos: desde 1976, más de 600 victorias en la categoría reina —500 cc y MotoGP— que atestiguan la excelencia de Brembo en el mundo del motociclismo de máximo nivel.

Brembo lidera el mundo en el diseño y la producción de sistemas y componentes de frenado de alto rendimiento para fabricantes de primer nivel de automóviles, motocicletas y vehículos comerciales. Fundada en 1961 en Italia, la empresa cuenta con una sólida reputación por ofrecer soluciones innovadoras tanto para equipo original como para el mercado de recambios.

Con más de 16.000 personas en 18 países, 39 centros productivos y comerciales, 10 centros de I+D, 2 Inspiration Labs y una facturación de 3.840,6 millones de euros en 2024, Brembo es el proveedor de soluciones de confianza para quienes exigen la mejor experiencia de conducción.