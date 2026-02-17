Los 'bombazos' en WorldSBK 2026: los fichajes que han sacudido el paddock

El Mundial de WorldSBK 2026 arranca este fin de semana (20-22 de febrero) en el emblemático trazado de Phillip Island (Australia), para la primera ronda de las doce planeadas para la temporada, que se cerrará en octubre en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Lo hace con muchas novedades en la parrilla y con la marcha del que ha sido su patrón durante las dos últimas temporadas, Toprak Razgatlioglu, campeón en 2024 y 2025 que abandona las filas de BMW para volar hacia el Mundial de MotoGP, donde correrá para el Pramac Racing.

Será, por lo tanto, el momento idóneo para la reivindicación de Nicolò Bulega a lomos de la Panigale V4R del equipo oficial de Ducati, el Aruba Racing. El italiano se presenta como máximo candidato al título tras llevarse el subcampeonato los dos últimos años y pelear por el mundial con 'El Turco'. En 2025, tan solo se quedó a 13 puntos del título y se llevó cinco poles, 32 podios y 14 victorias.

La parrilla de Superbikes para 2026 Bimota by Kawasaki Racing Team: Alex Lowes y Axel Bassani Pata Maxus Yamaha: Andrea Locatelli y Xavi Vierge Aruba.it Racing – Ducati: Nicolo Bulega e Iker Lecuona Kawasaki Racing Team: Garrett Gerloff ELF Marc VDS Racing Team: Sam Lowes Barni Spark Racing Team: Yari Montella y Álvaro Bautista GYTR GRT Yamaha Racing Team: Remy Gardner y Stefano Manzi ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team: Danilo Petrucci y Miguel Oliveira Honda HRC: Somkiat Chantra y Jake Dixon Team Pata GoEleven: Lorenzo Baldassarri Yamaha Motoxracing WorldSBK Team: Bahattin Sofuoglu y Mattia Rato MGM Racing Performance: Tarran Mackenzie Motocorsa Racing: Alberto Surra Cainam Racing Team: Andrea Iannone

También es una temporada de esperar para saber qué sucede con Álvaro Bautista. El español, que dominó con mano dura la categoría en las temporadas 2022 y 2023 para llevarse el título, fue penalizado con un lastre de 7kg en 2024, con la implementación de la polémica ley de peso mínimo, que dicta que el piloto, con mono y casco, debe llegar a los 80 kilos.

Esto le ha impedido luchar por cosas grandes en los últimos dos cursos, puesto que su estilo de pilotaje ha quedado afectado por este aumento impuesto de peso. Hace tan solo unos días se supo que además correrá con 1'5 kg de más debido a que ahora es la Panigale V4R la que no cumple con el peso mínimo de 168 kilos. Aún así, 'Bati' logró ser tercero en 2024 y 2025. Este curso dejará las filas del equipo oficial de Ducati para recalar en el Barni Spark Racing Team, equipo independiente que compite con la marca de Borgo Panigale.

En su sitio irá a parar otro español, Iker Lecuona, quien fue piloto de MotoGP en el Tech3 de KTM en 2020 y 2021. El valenciano se despide de Honda tras cuatro temporadas en el equipo nipón. Tampco estará allí su excompañero de box, Xavi Vierge (expiloto del Mundial de Moto2), quien abandona el equipo oficial de la casa del ala dorada para irse al Pata Maxus Yamaha. Sus huecos libres son para Jake Dixon, quien hasta el año pasado pilotó para el Marc VDS de Moto2, y Somkiat Chantra que abandona el LCR de MotoGP para correra para los nipones en SBK.

Otra de las novedades de este curso, y tal vez la más destacada, es el aterrizaje en la categoría de nombres muy reconocidos en el mundo del motociclismo, como sería el caso de Miguel Oliveira, que abandona el Mundial de MotoGP tras debutar en 2011 y tras siete temporadas en la categoría reina, en las que ha pilotado para KTM, el Trackhouse de Aprilia y en su última etapa, el Pramac Racing de Yamaha. Recalará en la BMW que deja libre Razgatlioglu tras ocupar el mismo sitio que tuvo el portugués. Su compañero de equipo será Danilo Petrucci, que conducirá la BMW M 1000 RR tras tres temporadas pilotando la Panigale V4 R de Barni.