¡Bombazo en la Indycar! Scott Dixon y Felix Rosenqvist fichan por McLaren

Auténtico bombazo en el mundo de la Indycar, aunque en realidad era ya un secreto a voces. Ya es oficial que Scott Dixon, leyenda del campeonato, abandonará Chip Ganassi tras 25 temporadas en el equipo y seis título mundiales (2003, 2008, 2013, 2015, 2018 y 2020), para unirse al proyecto de Arrow McLaren. La fábrica de Woking anunció este lunes su dupla de pilotos, que incluye al histórico piloto estadounidense y al vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist. Ambos han firmado contratos multianuales.

Continuará en el proyecto de Zak Brown en el otro lado del charco Patricio O'Ward, quien tiene contrato hasta finales de 2027. Sin duda, se trata de un tridente que puede complicar el reinado de Álex Palou, quien actualmente es líder del campeonato 56 puntos por delante de Kyle Kirkwood, luchando por su quinta corona en Estados Unidos. También se confirmó que Ryan Hunter Reay, vencedor de la Indy500 en 2014, volverá a competir con la fábrica en la cita en Indianápolis en 2027. De esta manera, contarán con tres ganadores de una de las citas que componen la 'Triple corona' en sus filas.

"Nunca es una decisión fácil, pero cuando tienes la oportunidad de traer pilotos de este calibre a tu equipo, te la tomas en serio", expresó Tony Kanaan, Team Principal de Arrow McLaren. "Los logros de Scott Dixon hablan por sí solos, Felix es el ganador de la Indy 500 de este año y es constantemente rápido y competitivo, y Ryan tiene la experiencia y la capacidad para volver a ganar las 500, sin duda. Añade ese talento a lo que tenemos con Pato, que está llamando a la puerta de su propia victoria en las 500, y somos la amenaza que hemos estado construyendo para el campeonato y para Indianápolis", expresaba el comunicado.

"Nuestro equipo de IndyCar ha mostrado un impulso fantástico, y esta alineación de Pato, Scott, Felix y Ryan reforzará todos los aspectos de nuestro programa. Tenemos la vista firmemente puesta en el campeonato, así como en ganar las 500 Millas de Indianápolis para asegurar la Triple Corona en la 'era papaya'. Estos cuatro pilotos aportan una gran cantidad de experiencia, así como una gran química, y sin duda tendrán un impacto positivo en todo nuestro equipo", expresó Zak Brown, CEO de McLaren.

Será el fin de una era para Dixon, quien lleva vinculado más de una década al equipo en el que también compite Alex Palou. "Unirme a McLaren es un excitante siguiente paso para mi carrera. Ha sido una decisión muy importante y espero construir algo grande junto a Zak, Tony y el equipo", valoraba Dixon.

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Si hay un protagonista colateral en esta noticia, es Christian Lundgaard. Este movimiento le deja fuera del entorno de Woking y se espera que las fichas puedan cambiarse, puesto que podría convertirse en compañero de Palou el próximo curso.