Bombazo: Aston Martin se reúne con Mercedes para apretar a Honda

Cuando una personalidad del paddock de Fórmula 1 visita el hospitality de otro equipo no suele significar mucho. Es más, suelen querer aparentar para generar una polémica foto de la que se hable en cada rincón. Oro para las redes sociales. Cuando Flavio Briatore ingresó en el motorhome del equipo de Fernando Alons, dio que hablar durante unos días y se apagó la historia. Ahí se quedó. Pero la trama entre Toto Wolff y Aston Martin podría ser diferente. En su caso, va tanto el cántaro a la fuente que al final se puede acabar rompiendo… para Honda.

Toto Wolff (Mercedes) / FRANCK ROBICHON

El CEO de Mercedes, equipo que lidera el campeonato y que cuenta con la unidad de potencia más eficiente por mucho que diga la Federación Internacional, visitó al equipo de Silverstone en el paddock de Barcelona, el pasado junio. Hasta ahí, no hay demasiada chicha. Lawrence Stroll, mandamás del equipo de Silverstone, hizo lo propio en Australia yendo a la casa de Mercedes. Seguramente, no iba a por café. Lo hizo a la vista de todo el mundo en un día señalado en el que Adrian Newey cargó duramente contra Honda viendo las prestaciones del motor. El objetivo aquel finde era pasar el 107% y terminar la carrera. Aquella visita de Stroll no fue fruto del azar. Luego Newey, por cierto, se pasó meses sin hablar públicamente.

Se vuelve a repetir

La historia se volvió a repetir en Países Bajos y ya empieza a no parecer una casualidad. Wolff volvió a visitar el motorhome de Aston Martin, el domingo por la mañana, concretamente, unas horas antes de la carrera. Su patinete con sus iniciales aparcado junto al motorhome de Aston y al lado del de Haas, que colinda con el de Aston en el paddock, delatan al austriaco. Para los malpensados, el hospitality de Mercedes no está nada cerca, como a 100 metros, pues es el primero a la derecha al ingresar a ese paddock.

La visita tiene lugar, por poner en contexto, cuando hay muchos más datos del motor Honda tras varios meses de competición. Su estreno ha decepcionado en Zandvoort mientras la firma japonesa pide calma y paciencia y define la evolución introducida como “un pequeño paso y no una revolución”.

La prueba de la reunión: El patinete de Toto Wolf en Aston Martin / JORGE PEIRÓ

Ha dejado de ser una unidad de potencia de otra categoría pero sigue sin estar a la altura del chasis del nuevo Aston Martin, que ronda la mediatabla y demostró sus bondades en Países Bajos. ¿Se le está acabando la paciencia entonces al equipo de Alonso? En la vida nada es eterno, ni el matrimonio Aston-Honda.

Alonso, su jefe Mike Krack y Lance Stroll van lanzando últimamente palabras llenas de presión hacia el motorista nipón, que es consciente de los muchos deberes que tiene todavía pese a haber salvado alguna asignatura con aprobado raspado.

Alonso y Newey, en sintonía / Zak Mauger

Las visitas de Wolff significan que la escudería británica está, como mínimo, tanteando otras unidades de potencia para el futuro… si Honda no cumple. Ese plan inicial de dejar de ser motorista cliente firmado hace tres años podría tomar otro rumbo. Eso sí, no ha habido ningún ultimátum desde Aston ni mucho menos, pero sí cada vez más presión hacia Sakura.

No solo Mercedes ha estado en conversaciones con Aston Martin para suministrarles un nuevo motor, pero sería la solución más lógica. Hablar de un cambio el año que viene, en 2027, es prematuro: de haber cambio de motorista sería dentro de dos años, en 2028, entiende este medio. Pero puede haberlo, y eso sí es una novedad por mucha imagen de matrimonio inmaculado e impoluto que escenifiquen Aston Martin y Honda cada vez que se colocan delante de la prensa.

Lawrence Stroll no es tan radical y quiere dejar a Honda trabajar, que ha progresado lo suyo desde los test de Baréin. Hablar con otros motoristas de la parrilla, no solo Mercedes, es una forma inteligente de meter presión a Orihara, Watanabe y compañía. Es una especie de ‘estoy comprometido contigo pero si esto no funciona…”. El mensaje está mandado y un hombre de negocios tiene la paciencia justa.

Honda reconoce su error con Aston Martin / TV

Motor deficiente

El chasis y la correlación ilusionan, pero al motor todavía le falta. Y podría frenar el progreso del AMR26 B, con mucho potencial tras las 21 piezas nuevas introducidas en dos carreras. “Estábamos a 4 segundos y ahora a 1,4 segundos”, recuerda el asturiano. Alonso, que está elogiando a Adrian Newey más que nunca, se ha sumado últimamente a esas prisas a Honda: “Estamos contentos con la dirección tomada en el chasis, con el motor hay que esperar más. No creo que este fin de semana haya dado el resultado que esperábamos. No tenemos a lo mejor esa manejabilidad, ese cambio de marchas, todo lo que habíamos un poco mejorado con el primer motor, hemos vuelto un poco a la casilla inicial en este segundo motor, así que tenemos unas dos o tres carreras por delante para optimizarlo”.

“Vienen carreras duras, nuestros resultados dependerán de lo largas que sean las rectas en cada circuito aunque iremos conociendo este paquete más y más y lo mismo sucederá con la unidad de potencia”

Y su jefe Mike Krack apunta que van a estar muy condicionados por el motor después de que las mejoras de Newey hayan funcionado: “Vienen carreras duras, nuestros resultados dependerán de lo largas que sean las rectas en cada circuito aunque iremos conociendo este paquete más y más y lo mismo sucederá con la unidad de potencia”. "La manejabilidad y la potencia son los siguientes aspectos en los que debemos trabajar a fondo”, añade Lance Stroll.

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Fernando Alonso y Mike Krack / Zak Mauger/ Aston Martin F1 Team

Todos a una en el equipo aprietan a Honda para que arregle lo antes posible un motor que siempre es complejo, con infinitas calibraciones y parámetros que ajustar. No se puede lograr en el fin de semana en que debutas, y menos si hay formato sprint sin apenas tiempo a rodar y probarte. No obstante, la presión aumentará en Monza, donde el AMR26 debería sufrir de lo lindo. Conforme avanzan las carreras y el chasis vuela, más se ponen las miradas en la unidad de potencia. Honda se lo está dejando todo para mejorar lo antes posible pero el tiempo corre, y Aston a lo mejor no se lo da.