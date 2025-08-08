¡BMW ya tiene el sustituto de Toprak Razgatlioglu!

El equipo BMW Motorrad Motorsport en el WorldSBK incorporará la próxima temporada a Danilo Petrucci en el asiento de Toprak Razgatlioglu. El italiano compitió en MotoGP durante las temporadas de 2012 y 2021, y durante los dos siguientes años regresó puntualmente a la categoría como wildcard. Petrucci también ha recorrido otros campeonatos como el MotoAmerica y el Rally Dakar. Las dos últimas temporadas ha competido en el WorldSBK de la mano del equipo Barni Spark Racing.

El italiano registra en su palmarés en Superbikes más de veinte podios y cuenta con tres victorias. Por ahora, Petrucci ocupa la tercera posición en la clasificación general del campeonato, por detrás de Toprak Razglatlioglu y Nicolò Bulega.

El futuro de Petrucci

"Estoy muy contento de unirme a BMW Motorrad Motorsport para la próxima temporada en el Mundial de Superbikes y estoy orgulloso de pilotar la moto que actualmente ostenta el número uno. Mi objetivo era pilotar una moto de fábrica porque quiero luchar por el título del Campeonato Mundial. Así que creo que este es el paso que necesitaba para alzarlo" las palabras del piloto italiano fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

"Confiamos en que podremos continuar nuestra historia de éxito en WorldSBK con Danilo. Su llegada al equipo es más que un simple nuevo contrato: es un reconocimiento a su arduo trabajo a lo largo de su carrera" expresó Sven Blusch, director de BMW Motorrad Motorsport.

El segundo asiento de BMW

Por el momento, la marca alemana solo cuenta con Danilo Petrucci como piloto oficial para la próxima temporada. Michael van der Mark, actual compañero de equipo de Toprak no está confirmado para 2026. Todavía se contemplan varios candidatos para el puesto y entre ellos suena el nombre de Arón Canet, vigente piloto de Moto2.