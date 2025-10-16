Bezzecchi ya conoce su castigo por tirar a Márquez

Marco Bezzecchi ha recibido una dura sanción tras el accidente que dejó fuera de carrera a Marc Márquez en el GP de Indonesia. El incidente, ocurrido en la primera vuelta, tuvo lugar en la frenada de la curva 3, uno de los puntos más delicados del circuito de Mandalika. Bezzecchi trató un adelantamiento por el interior, pero perdió el control de su Ducati al entrar con exceso de velocidad, golpeando la rueda trasera de Márquez y provocando su caída inmediata.

Las consecuencias fueron graves para el de Cervera: Márquez, que había arrancado en tercera posición y aspiraba al podio, sufrió una fractura en la base de la coracoides y lesión en los ligamentos del hombro derecho que lo mantendrán fuera de los grandes premios de Australia y Malasia, con dudas sobre su regreso para Qatar.

El proceso de evaluación del accidente se prolongó casi dos semanas, ya que el italiano estuvo ingresado en la clínica tras sufrir también contusiones. Los comisarios de la FIM esperaron a escuchar su versión antes de emitir el veredicto definitivo.

Marc Márquez durante el GP de Indonesia / ADI WEDA / EFE

Finalmente, la dirección de carrera concluyó que Bezzecchi actuó con "conducción irresponsable, poniendo en riesgo a otros pilotos y causando un accidente evitable", imponiéndole una doble penalización de 'long lap' que deberá cumplir en la próxima cita del calendario, el Gran Premio de Australia en Phillip Island. Se trata de la segunda infracción del italiano esta temporada, tras una acción similar en la carrera de Argentina.

Bezzecchi se disculpa

Bezzecchi ha aceptado la culpa y ha pedido perdón a Márquez, mostrando un tono conciliador en sus declaraciones: “Respeto plenamente la decisión de los comisarios. Fue un error por mi parte, un movimiento demasiado rápido en una parte complicada del circuito. Quiero pedir disculpas a Marc y a su equipo; no hubo ninguna intención de perjudicarlo”, aseguró el piloto en sus redes sociales.

Por su parte, el entorno de Márquez ha evitado polemizar y se centra en la recuperación del catalán, que está siguiendo un tratamiento intensivo en su hombro derecho bajo supervisión médica en Madrid. Con esta sanción, Bezzecchi complica aún más su posición en el campeonato, donde lucha por mantenerse entre los diez primeros.