Berta Abellán reclama más visibilidad: “Aún falta mucho por hacer en el trial femenino”

Berta Abellán se hizo con el primer 'FIM X-Trial Women's Trophy' en 2025, tras presentarse como una de las candidatas favoritas a la victoria. Este no se presenta como el único reto de la temporada, la piloto catalana se mantiene en la pelea por conseguir su segundo título de la temporada, esta vez el 'outdoor'.

La egarense de 26 años cuenta con seis subcampeonatos del mundo de la categoría femenina, el título Women's X-Trial, cuatro victorias en Trial de las Naciones con el equipo nacional, cinco veces ganadora en el campeonato de España y campeona de Europa en una ocasión. Sobre sus metas y la reivindicación del trial femenino habló Berta Abellán en una entrevista para SPORT.

Ganaste el primer Trofeo FIM X-Trial Femenino, ¿Ha cambiado ese título tu manera de competir?

No, por supuesto que no. He seguido entrenando igual, compitiendo igual. Para mí sí que es un honor por qué es el primer título de la historia de este campeonato de chicas, pero la verdad es que sigo igual.

¿Cuáles son tus próximas metas para esta temporada?

Por ahora, ganar el mundial ‘outdoor’.

En algunas ocasiones has hablado de un “cambio de mentalidad” a raíz de trabajar con una psicóloga deportiva. ¿Cómo lo aplicas en las competiciones?

Supone mucho trabajo entrenar y hacer que estas sesiones sean lo más parecidas a las competiciones. A veces cuesta mantenerse porque incluso de un campeonato a otro la mentalidad en ocasiones me cambia, pero estoy trabajando en ello y he visto un gran cambio. Ahora siento menos presión he aprendido a gestionarla mejor y a disfrutar de ella.

¿Qué momento de tu carrera deportiva consideras que fue el más difícil?

No sabría decirte un punto exacto, pero sí que recuerdo que hubo un tiempo que lo dejaron muchas de mis compañeras y ahí reconsideré si quería seguir o no. Al final es un coste que mis padres tenían que asumir y la verdad que no estaba decidida sobre si quería seguir o que quería hacer con mi futuro.

En Tallin (Estonia) en la tercera prueba del X-Trial Femenino cometiste un error, pero conseguiste solucionarlo. ¿Cómo manejas mentalmente esos momentos de tensión?

Sí, en Estonia yo tenía muchísimas ganas de disfrutar y de hacerlo bien. De repente cuando vi que la italiana (Andrea Sofía Rabino) lo había hecho bien pensé: “ahora me toca correr”. Pensé eso porque en caso de empate gana la que llega antes de tiempo. En ese momento, solo pensaba en correr y eso me hizo hacer un 5, y en ese punto ya no podía recuperar la puntuación. En eso consiste el ‘indoor’, es todo o nada. La verdad que la situación me jugó una mala pasada, creo que fue la presión de querer hacerlo bien. Además, los nervios de querer disfrutar me hicieron cometer el error.

Emma Bristow, dijo tras competir en el Palau Sant Jordi (2024): "Mis tres victorias en Barcelona no tendrían el mismo valor sin Berta enfrente" ¿Qué se siente al oír estas palabras de una de tus rivales directas?

Pues la verdad que es un honor para mí. Yo siempre digo lo mismo, ha sacado mi mejor versión en la competición. Estoy muy contenta de haber competido con ella (Emma Bristow) estos años, de haber luchado hasta el final. Creo que es una gran rival y una buena persona.

Para el Mundial de trial 'outdoor' 2025, ¿A quién contemplas como tus principales rivales a conseguir el título?

Ahora mismo a todas porque como cada vuelta es una prueba, en cualquier vuelta puede ganar cualquiera y yo creo que ahora mismo todas estamos en el punto de mira. Pero sí que es verdad que Andrea Sofía Rabino, la italiana, va muy fuerte. Sobre todo las primeras vueltas se le da muy bien y casi siempre está ganándome o pisándome los talones.

En el caso de que dejaras de competir, ¿Te ves ocupando algún puesto para formar a nuevas pilotos en el trial?

Sí, me encantaría. Yo creo que uno de mis sueños es tener una escuela en Terrassa, en mi ciudad, y ojalá algún día pueda cumplirlo. De momento estoy haciendo algunas clases de manera puntual, me gusta mucho enseñar. Ojalá algún día haya tantas chicas que enseñar que yo me pueda dedicar a ellas.

¿Consideras que las oportunidades en los campeonatos masculinos y femeninos se están igualando?

No del todo porque creo que aún falta mucho por hacer. Al final los chicos ya son bastante profesionales y aunque el trial es un deporte que falta mucho para profesionalizar. Yo creo que los chicos ya tienen este nivel más profesional y a las chicas nos faltan muchísimo. Al final somos dos las pilotos de fábrica y todas las demás participantes están ahí haciendo lo que pueden. Ellas están estudiando, trabajando y haciendo mucho más. Entonces al estar con tantas cosas a la vez, el nivel tampoco puede subir todo lo que nos gustaría. Así que ojalá algún día, todas tengamos los mismos recursos. Al menos para tener las mismas capacidades de llegar a lo más alto.

Berta Abellán conversó con SPORT / VALENTÍ ENRICH

¿Cuánto cuesta y cómo se financia una temporada de trial?

Depende de la temporada, pero este año por ejemplo que nos han puesto en el Mundial las competiciones en Japón y Estados Unidos, el coste se ha incrementado. Más o menos, yo te diría que para hacer una temporada bien cuesta entre 30 y 35 mil euros. Dentro de lo que cabe no es mucho porque dentro del motor es el deporte más económico. Creo que si quieres hacer una buena temporada, contando con un entrenador, con el apoyo de una fábrica y algunas cosas más cuesta esto. Yo lo puedo financiar gracias a mis ‘sponsors’. Tengo la gran suerte de tener a un ‘sponsor’ como ‘Iati’, a una fábrica detrás que es ‘Scorpa’ y si no fuera por estos dos sobre todo no podría seguir. También tengo a más patrocinadores, pero estos son más pequeños, pero con poco que me ayuden la verdad que ya tengo para ir compitiendo. De momento, no me puedo quejar.

¿Qué crees que se podría mejorar para que el trial gane más audiencia en España?

Sobre todo tenemos que darle visibilidad. Por ejemplo, yo siempre digo que sí a todo lo que sea darle visibilidad a nuestro deporte, al motor y sobre todo al trial femenino. Es muy importante, y ya no al trial femenino en sí, sino al deporte en general. Ahora estamos en un punto un poco delicado y yo creo que dándole visibilidad, la gente volverá a disfrutar de este deporte que es muy chulo y agradable de ver. Todo pasa por ganar visibilidad.