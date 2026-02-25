Entrevista SPORT | Berta Abellán Piloto de Trial
Berta Abellán, campeona del mundo de trial: "Quiero seguir al máximo nivel hasta que pueda"
La piloto de Terrassa revalidó el FIM Trial Women's Trophy por tercera vez consecutiva y se prepara para buscar su segundo título mundial de TrialGP
Berta Abellán (Terrassa, 1999) creció aprendiendo que la clave del éxito es el trabajo duro y la disciplina. Aprendió de referentes como Emma Bristow y Laia Sanz. Y terminó convirtiéndose en una de ellas. El pasado curso, la piloto de Scorpa se convirtió en doble campeona de trial tras conquistar el trofeo 'indoor' y posteriormente el mundial de TrialGP. 2025 fue un año de ensueño y 2026 ha empezado prácticamente de la misma forma para ella, tras llevarse por tercera vez consecutiva el FIM Trial Women's Trophy. Fue el primer eslabón de una temporada larga en la que espera poder revalidar también el título outdoor y poder luchar de tú a tú contra pilotos hombres en el Campeonato de España.
Sobre sus objetivos y expectativas se sinceró en una visita a SPORT, en la que también reflexionó sobre las oportunidades dentro del trial femenino o un futuro posible cambio de disciplina al puro estilo Sanz. Pero si algo demostró fue sus ganas de seguir rompiendo barreras.
Hace unas semanas revalidaste el FIM Trial Women's Trophy. ¿Qué tal te sentiste en Barcelona? Dicen la mayoría de pilotos que es un pabellón que impone mucho...
Súper contenta, muy feliz de demostrar que un año más puedo vencer ahí. Cuesta mucho porque es un escenario muy distinto al que normalmente practicamos, pero la verdad que lo disfruté y a pesar de los nervios y presión que tenía, porque vi que mis rivales hacían tan pocos puntos que lo tenía que hacer bien sí o sí y que no podía fallar, lo supe gestionar.
Ganaste, ganó Toni… le has visto pilotar mucho a lo largo de los últimos años. ¿Qué has podido aprender de él?
Toni para mí es, ya no solo un ídolo ni un referente, sino que es mucho más. Al final yo creo que cada día se aprende algo de él. El otro día justamente lo vi entrenar y es que lo ves y hasta que no le sale el paso no para, y el tío va mirando dónde falla y qué puede mejorar, y así constantemente. Y luego como persona es súper humilde, que eso también nos enseña mucho a todos los otros pilotos y la verdad que se aprende muchísimo de Toni.
¿Cómo te preparas una carrera indoor en diferencia a un outdoor?
Cuesta mucho porque el escenario nunca es el mismo. Intento entrenar con más gente, a ver si puedo acumular personas para que me vean e ir a un sitio que sea oscuro con luces, que hay pocos, pero cuando voy pues juntar gente para al menos tener la presión de que me están mirando y que lo tengo que hacer bien. Pero no tiene nada que ver. Luego voy al Palau Sant Jordi y es distinto, solo me centro en respirar.
¿Te sientes decepcionada por el hecho de que el trofeo indoor de este año solo tuviera una carrera?
Sí, porque el año pasado vimos como un poco la luz y dijimos: ‘mira, un campeonato ya de tres pruebas ya tiene un poco más de nombre’. Pero ahora vuelve a ser una carrera, que está muy bien porque es el Palau Sant Jordi y ahí nos tratan muy bien, pero es una pena porque al final que un campeonato te lo juegues solo en una prueba, pues para mí es que no es ni campeonato. Ojalá algún día se retomen un poco las pruebas y añaden alguna más. No cuesta nada poner tres zonas de chicas en cualquier otro sitio.
Con más citas se visibilizaría más el trial femenino…
Claro, es que para mí es lo importante, que se vea en otros países, que vean que las mujeres también podemos hacer zonas, no al nivel de los siete u ocho mejores del mundo, pero sí que tenemos un buen nivel.
Y el problema también que vi el año pasado es que en Noruega y Estonia el nivel de zonas bajó muchísimo, no nos trataron tan bien como aquí en Barcelona. Aquí nos dan bastante protagonismo, las zonas están chulas, pero en los otros países la verdad es que el nivel bajó muchísimo, entonces creo que nos perjudica más que nos ayuda a visibilizar.
¿Subestimaron vuestras capacidades?
Sí, mucho, porque yo creo que aquí sí que se mira bastante el nivel que tenemos, intentan que las zonas nos gusten, pero ahí no nos preguntaron nada, montaron como ellos pensaron y la verdad es que quedó bastante fácil, entonces para el público la diferencia aún se ve mucho más. Y si encima no pones alturas, pues ya se ve que el nivel es demasiado distinto.
Ahora hablando un poco de esta diferencia de nivel entre las zonas de la categoría masculina y la vuestra, ¿sientes que realmente hay muchas diferencias técnicas o es más cuestión de oportunidades?
Yo creo que es más cuestión de oportunidades. Al final, no tenemos los mismos recursos, nunca los hemos tenido. Si algun día tuviéramos los mismos recursos, seguramente subiríamos el nivel todas. Pero llegar al nivel de ellos, yo creo que es muy difícil ya, es insuperable, pero sí que a un nivel de Trial 2, creo que podríamos llegar.
No es fácil vivir del trial...
No, para nada. De hecho, antes éramos muchísimas más y cada vez lo van dejando más, porque al final no tenemos apoyo de las marcas. Yo soy una afortunada y sé que tengo el apoyo de Scorpa, pero si no tienes patrocinadores es imposible.
Pensar en dedicarte profesionalmente a esto 100% ahora mismo, ¿es muy optimista?
Sí, tienes que invertir unos años si quieres solo dedicarte a esto, porque al final sí que puedes estudiar o puedes hacer otras cosas, pero nunca vas a ir al 100%, y yo sí que siempre lo he intentado priorizar y estudiar, igual no priorizándolo tanto, pero me lo he podido compaginar. Pero sé que si sube el nivel y las chicas van entrenando como están haciendo, me tendré que poner las pilas y tendré que ir otra vez al 100%, así que está un poco ahí, vamos dependiendo todas un poco de nosotras y si vemos que todas van subiendo, pues tú también te vas esforzando más, pero si ves que las otras están haciendo sus cosas y tampoco van al 100%, pues la verdad que un poco sí que te relajas y dices: 'voy también buscando mi vida alternativa por si algún día se me acaba esto'.
El trial es un deporte muy técnico y mental, ¿cómo gestionas la presión en una zona definitiva?
Pues yo he trabajado mucho con mi psicóloga y al final creo que la clave está en focalizarte en lo que tienes que hacer y en respirar.
¿Existe la percepción del miedo?
Sí, sobre todo en mi parte de Francia que hago un nivel más difícil del que tengo y a veces no veo un paso, pero vuelvo a pensar: 'vale, ¿qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer?'. Y la verdad es que te acabas olvidando del miedo. Al final, si tengo miedo a algo, creo que es alguna bajada que corre el peligro de hacerme daño, pero si no, el miedo se me pasa.
Fuiste subcampeona seis veces y la temporada pasada te llevaste los dos títulos. ¿Cómo recuerdas el año 2025?
Pues súper bueno, porque al final fue como al fin llegar a mi meta, al objetivo que llevaba tantos años persiguiendo, y aprendí muchísimo de estos subcampeonatos. Al final, yo creo que si no hubiera sido por todos estos años y todo este trabajo, nunca hubiera llegado a la victoria. Pero al llegar, la verdad que es súper satisfactorio.
¿Es posible volver a repetir este año?
Esperemos que sí. El nivel está subiendo, yo creo que el año que más, pero yo sigo con las mismas ganas como si no hubiera ganado nada.
Después de ser triple campeona mundial, ¿cambia algo en ti misma o en tu forma de enfrentar las carreras?
Creo que no. En el Palau Sant Jordi no tuve esa presión, porque al final la gente te lo dice y tal, pero yo tengo la misma sensación. En su momento me quedé muy a gusto y descansada, pero ahora tengo las mismas ganas de siempre y estoy enfocándome de cara a lo que viene.
Pensando en otros referentes, inevitablemente tenemos que hablar de Laia Sanz. Ella también ha competido en otras disciplinas. ¿Has pensado alguna vez en seguir sus pasos y cambiar el trial por otro deporte de motor?
Sí, lo pienso muchas veces y a veces me apetece más de la cuenta, pero luego miro el calendario y es que no me cuadra mucho, así que a la que acabe temporada quiero enfocarme un poco en el Enduro. Quiero probarlo, porque me gusta mucho, pero es verdad que nunca encuentro el espacio para dedicarme a ello.
¿Cuál es tu siguiente objetivo?
Pues seguir al máximo nivel hasta que pueda, a nivel del Mundial, en el campeonato de Francia y de España pues intentar hacer algún podio en la categoría esta mixta y nada, de cara también a futuros proyectos, pues estoy intentando montar una escuela en Terrassa. Luego también estoy estudiando para Bombera, pero muy poco a poco.
En cuanto a la escuela, ¿es un proyecto que a ti a largo plazo te gustaría que ayudase a otras chicas o chicos a visibilizar un poco más el trial?
Sí, total, yo de hecho para mí esta victoria me ha servido mucho sobre todo para darle visibilidad al trial, para intentar motivar a las chicas que están compitiendo para que se están entrenando para llegar a un objetivo, que llegan bien, que no, pues que sigan disfrutando de este deporte. Y la escuela pues se enfocaría más a esto, a ayudarles a subir de nivel y a disfrutar de este deporte.
