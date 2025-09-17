Berta Abellán, campeona del mundo de trial: "Queremos más carreras para conseguir más visibilidad"

La ambición y la constancia llevaron a Berta Abellán a coronarse con el primer 'FIM X-Trial Women's Trophy' en 2025, pero la meta no se quedó allí y el pasado siete de septiembre en Reino Unido se proclamó campeona del mundo de trial. Además, la egarense de 25 años cuenta con seis subcampeonatos del mundo de la categoría femenina, cuatro victorias en el Trial de las Naciones con el equipo nacional, cinco campeonatos de España y un título como campeona de Europa. Sobre sus metas, la satisfacción de la victoria y la reivindicación del trial femenino habló Berta Abellán en una entrevista para SPORT.

¿Qué se siente al cumplir los objetivos que te habías marcado antes de empezar la temporada?

Cuando me dijeron que había ganado, empecé a llorar. Sentí muchísima emoción, en el momento fue un mar de lágrimas porque fue la manera en la que salieron todos los nervios acumulados y todo el esfuerzo y trabajo de los últimos meses. Todo el esfuerzo que había hecho se unió ese día, además, justamente fue en la primera vuelta.

¿Qué parte del campeonato te ha parecido la más dura a nivel: físico, técnico y psicológico?

Por las condiciones, recuerdo la competición de Japón bastante complicada. Allí había muchísimo barro, y llevábamos muchos años sin competir en esas condiciones. Otros años también había pasado, pero creo que no fue hasta ese punto. Así que yo creo que ese fin de semana fue el más duro de la temporada. También fue complicado en Inglaterra, sobre todo el segundo día porque pedimos que subieran el nivel de las zonas. La primera vuelta con los nervios fue complicada, pero la segunda ya fui más calmada y la disfruté más.

Berta Abellán visitó la redacción de SPORT tras lograr el título mundial / Dani Barbeito

Son muchos los pilotos que se han estado quejando del apretado calendario, porque no da margen para tratarse una lesión o pasar por quirófano. ¿Debería cambiar algo en ese aspecto?

Sí, para ellos yo creo que sí debería cambiar porque les empieza la temporada con el 'indoor' en el mes de octubre y en abril ya se sigue con el 'outdoor'. Para la categoría masculina está muy apretado, pero para nosotras está bastante bien. Nosotras tenemos el 'Xtrial' en Barcelona en febrero y este año hemos tenido después dos pruebas más del mundial 'indoor', aunque hemos seguido teniendo margen. Este año con más pruebas parecía un campeonato, nosotras no queremos reducir, queremos aumentar carreras. Si solo hay una prueba nos quejaremos. Por nuestra parte estaremos encantadas de que haya más carreras aunque esté más apretado. Cuantas más competiciones hagamos, más visibilidad conseguiremos.

Has sido seis veces subcampeona. ¿Qué crees que te faltó para poder llevarte el título antes y qué ha cambiado este curso?

Creo que los otros años lo que me faltó fue seguridad y confianza, pero cada vez me he visto más cerca de conseguirlo. En 2024, ya me veía capaz de conseguir el título, pero aun así me falto un poquito. El año pasado no lo pude cerrar, pero en las dos últimas temporadas he hecho casi lo mismo. En 2025, por fin lo he alcanzado.

Al inicio de la temporada comentaste que todas las pilotos del campeonato podían contemplarse como candidatas a ganar el título. ¿Quién ha sido la rival más dura para batir en este campeonato y qué cualidad destacarías?

Andrea Sofía Rabbino, la italiana, es una piloto muy joven y tiene mucho talento. La verdad que en muchas carreras lo ha hecho muy bien, sobre todo destacaba en las primeras vueltas (carreras). En la segunda competición, yo siempre tenía que apretar más porque al principio nunca me imaginaba que era tan fuerte. Yo estoy encantada de que suban nuevas rivales tan fuertes, y cuantas más mejor.

¿Crees que Toni Bou gane tanto ayuda a que el deporte se reconozca más?

Sí, yo creo que sí porque ya todo el mundo empieza a conocerlo, al fin. Aunque es bastante triste que tenga que tener 38 títulos para ser conocido. Nos da visibilidad, pero también nos nubla un poco, pasaba lo mismo con Laia Sanz antes, pero al menos se habla del trial. Obviamente de él es de quién más se habla por la cantidad de títulos que tiene, pero estoy encantada con eso y ojalá haya muchos más pilotos españoles que están a la altura. Quizás el resto de pilotos no conseguiremos tantos títulos como él, pero por lo menos que hablen de nosotros.

Con Toni Bou habéis coincidido en compromisos con la prensa durante estos días. ¿Te ha dado algún consejo?

Bueno, pocos consejos me puede dar porque al final para mí es como dios, para mí él es Messi. Toni es muy grande. A veces me dice alguna cosa, pero él va muy a la suya y yo creo que ya tiene bastante con lo suyo. Así que bueno, por poco que me diga yo ya estoy contenta.

Berta Abellán, durante su charla con SPORT / Dani Barbeito

¿Qué crees que se podría mejorar para que el trial gane más audiencia en España?

Pues sobre todo se puede mejorar en el trial 'indoor', este año hemos tenido tres pruebas y ojalá el próximo año tengamos las mimas o incluso más. Al contrario, en el 'outdoor' yo creo que está muy bien. Ahora quizás hace falta subir un poco el nivel de las zonas, pero este año yo creo que ha habido bastante público. Además, es muy importante la visibilidad en las redes, todo va sumando. Pero el problema es que al final no se emite por televisión y la gente no lo ve así que creo que es lo que falta.

¿Cuáles son los próximos objetivos después de conseguir los dos títulos?

Pues sobre todo el objetivo será mantener los títulos. Al final me ha costado mucho llegar hasta aquí y dicen que lo difícil no es ganarlos sino mantenerlos. De momento, estoy muy satisfecha con lo que he hecho, pero sé que seguiré trabajando para mantenerlos. Si no, pues buscaré hacer otras cosas dentro del trial y siempre daré mi mejor versión.