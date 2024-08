Belén García renuncia a su aventura en Resistencia con DKR Engineering y no corre en Spa

Belén García ha decidido poner fin a su colaboración con el equipo DKR Engineering con efecto inmediato, tras haber confrontado desde el inicio de la temporada en European Le Mans Series, problemas de instalación al volante de su prototipo.

Belén y le equipo DKR Engineering trabajaron sin descanso desde hace varios meses en encontrar una solución a estas dificultades, explorando varias vías para dar con la mejor opción a las diferencias morfológicas entre los tres pilotos de la Duqueine M30 – D08 n°4.

A pesar de estos esfuerzos, hoy en día no hay ninguna salida satisfactoria para garantizar a Belén una posición de conducción óptima, asegurando a la vez su integridad física sin comprometer su competitividad.

"Con una profunda decepción debo renunciar a tomar parte en las 4h de Spa-Francorchamps. Debido a las dificultades persistentes ligadas a mi instalación. A pesar de las numerosas vías de trabajo, especialmente en el baquet, con un segundo arnés o con los pedales, no ha sido posible encontrar una solución satisfactoria que responda para afrontar nuestras diferencias morfológicas", explica la piloto de l'Ametlla del Vallés.

"Una posición de pilotaje inadaptada puede tener consecuencias graves, no solamente sobre mis prestaciones, si no ante todo, sobre mi seguridad. En las últimas carreras he constatado un aumento de riesgos a alta velocidad por no tener la posición adecuada. He intentado concentrarme únicamente en el pilotaje, pero es imposible tener el pleno control del coche en estas circunstancias. Esto puede afectar a mi capacidad de reacción en situaciones críticas", añade Belén.

"Tras haber evaluado todas estas situaciones ligadas a la seguridad, y ante la ausencia e una solución fiable, he tomado una decisión difícil pero necesaria de no disputar la carrera. Amo la competición, pero no puedo continuar exponiéndome al peligro. Agradezco a DKR Engineering la oportunidad que me han dado y su apoyo constante y deseo al equipo lo mejor en el futuro", afirma la joven piloto catalana, que no tira la toalla.

"Espero que estos desafíos que he encontrado puedan abrir el debate sobre la apertura del deporte del automovilismo a una mayor diversidad, sea de género, de origen o como es mi caso, de morfología. Este tema necesita una reflexión profunda sobre la adaptación de los equipamientos. Para acoger plenamente esta diversidad, es fundamental que los vehículos sean concebidos teniendo en cuenta la importancia de desarrollar soluciones más inclusivas, permitiendo a cada piloto, sean cuales sean sus características físicas, ir rápido con toda seguridad. Estamos trabajando para volver a pista muy pronto, dentro del programa ELMS. Gracias a todos por el apoyo y la comprensión", concluye Belén.