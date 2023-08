Belén García firma su mejor carrera en MotorLand

La piloto de L'Ametlla del Vallès termina quinta en la Michelin LeMans Cup, su mejor resultado en esta competición “Por fin hemos demostrado dónde podemos estar, y lo mejor es que hay margen de mejora”, apunta Belén

Belén García firmó este viernes en MotorLand Aragón, cuarta cita puntuable para la Michelin Le Mans Cup, su mejor resultado de la temporada. La piloto del RACC y su compañero, Mark Richards, se mantuvieron durante toda la carrera luchando por posiciones de podio, concluyendo la prueba en un magnífico quinto lugar tras una jornada marcada por el calor extremo, el agotamiento físico y los problemas digestivos de García, que añadieron un extra de dificultad al desafío.

Ilusión y ganas de competir en MotorLand tras un verano repleto de exámenes para Belén García desde el inicio de los entrenamientos colectivos del miércoles. Esta receta resultó de gran ayuda para vencer la nula experiencia de Mark Richards en el circuito, y también la necesidad de kilómetros para la catalana, que tampoco atesoraba una gran experiencia previa.

Todo ello contrastaba con una parrilla con la maquinaria muy engrasada en la pista aragonesa, por lo que el trabajo junto a los ingenieros de 360 Racing para definir el setup del Ligier #25 resultaba clave, como detalla la piloto de L’Ametlla del Vallès: “Dedicamos la jornada de tests a buscar una configuración del coche que funcionase, y los primeros frutos al respecto llegaron el jueves en la primera tanda libre, donde conseguí rodar en 1:54.439 y colocarme sexta. Sin embargo, este buen tiempo contrastaba con las dificultades de Mark para adaptarse a estos reglajes, lo que nos obligó a repensar todo. Tras realizar algunos cambios, en la siguiente sesión pasé a ser yo quien sufría al volante, así que de nuevo tocó buscar una solución de compromiso. ¡He aquí una de las particularidades que a menudo olvidamos de la resistencia!”.

A todo esto, Belén García debió capear largas tandas en pista bajo un intenso calor y largos debriefings con los ingenieros del equipo en busca de soluciones con un enemigo añadido: los problemas digestivos que la debilitaron notablemente físicamente en la prueba más exigente de la temporada.

El viernes concentraba los dos momentos clave de la cita de la Michelin Le Mans Cup en Motorland: clasificación y carrera. Mark Richards sería el encargado de afrontar la tanda cronometrada, y evidenció el buen trabajo del jueves deteniendo el cronómetro en 1:54.655, que catapultó al Ligier #25 hasta la tercera posición absoluta para la parrilla.

La dureza de la meteorología no se tomó una tregua para la carrera, prevista a las 17:40h de nuevo con Mark Richards con el encargo de realizar el stint inicial. El británico consiguió colocarse segundo en la arrancada y conservó esta posición hasta el momento en que debía realizar su parada. Sin embargo, un despiste de Richards demoró esta operación un giro, lo que retrasó al Ligier de 360 Racing dos posiciones. Belén García inició entonces una carrera para la historia: “Ha sido la más dura de mi vida. Entre los problemas estomacales y el altísimo calor en el ambiente y en el cockpit he tenido que darlo todo, sufriendo en cada curva, en cada vuelta. Estaba especialmente preocupada por no incurrir en track limits, una circunstancia muy habitual en Motorland y que nos podía acabar costando el resultado”.

Belén García se mantuvo en todo momento en la lucha por el podio, llegando a colocarse por momentos en tercera posición y sin perder la estela de los mejores referentes de la Michelin Le Mans Cup y poniendo en pie a sus seguidores con una lucha cuerpo a cuerpo con nada menos que Matt Bell, vencedor de la prueba que alababa el alto ritmo de Belén. Al final, la española pasó el banderazo a cuadros en quinto lugar a tan sólo 9 décimas del cuarto clasificado, lo que constituye su mejor resultado de la temporada.

“Estoy muy feliz con el resultado, porque el camino hasta lograrlo no ha sido precisamente de rosas. Por supuesto que me habría encantado estar en el podio, un resultado realista de haberme encontrado un poquito mejor. Me vuelvo contenta por el ritmo demostrado y las sensaciones de todo el meeting. Hemos conseguido estar arriba, y lo más positivo es que tenemos margen de mejora. Venimos de muchas carreras en las que las cosas no nos han ido de cara, y esta vez por fin hemos demostrado dónde podemos estar”.

Superada la ronda de MotorLand Aragón, el próximo reto de Belén García llegará en unos días en forma de examen de una de las asignaturas que cursa de ingeniería telemática en La Salle Campus Barcelona, preludio de sus merecidas vacaciones. En clave competitiva, la penúltima cita del calendario de la Michelin Le Mans Cup llegará el 23 de septiembre en el mítico circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica.