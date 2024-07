Belén García, a continuar la racha en Imola

Tras el quinto lugar obtenido en su circuito de casa, en Barcelona, Belén García y sus compañeros han ido al alza en las European Le Mans Series, logrando el primer podio de la temporada unas semanas más tarde, con el segundo puesto obtenido en el Circuit de Paul Ricard. Finalizando a menos de cuatro segundos de los ganadores, la de l’Ametlla del Vallés se encuentra más motivada que nunca, pero muestra un perfil humilde a medida que se acerca la próxima cita en Imola.

"Entre nuestros objetivos está el hecho de luchar por los podios de manera consistente, ya hemos acabado detrás de los ganadores en la segunda cita” explica Belén “Tuvimos nuestro podio, pero no damos nada por sentado. Nuestra apuesta con la estrategia y el buen espíritu de equipo nos guiaron a obtener este resultado con mérito. Quizá no fue la manera en la que había soñado con obtenerlo debido a la limitación de tiempo en pista que tuve en Francia, pero el resultado ha sido un baño de moral para todo el equipo. No nos vamos a dormir en los laureles, sabemos que podemos hacerlo mejor y queremos luchar por más. Hemos estado trabajando duro junto al equipo. Cuando la competición es tan igualada y tensa, cualquier detalle o margen de mejora cuenta. Por ejemplo, sabemos que todavía tenemos que trabajar en el cambio de pilotos, debido a las diferencias de altura en la composición del equipo. Es algo que nos ha afectado desde la primera carrera, podemos seguir trabajando para mejorarlo tanto a nivel individual como a nivel equipo”, dice.

Belén García, la primera mujer que sube a un podio de LMP3 en el certamen europeo de referencia en resistencia, se dirige al legendario circuito de Imola, una pista que descubrió cuando disputaba la Formula Regional European Championship by Alpine en 2021.

Situado en el corazón de la Emilia-Romagna, Imola es bien conocida por haber disputado 31 grandes premios de Formula 1 entre 1980 y 2024. El rápido y sinuoso trazado de 4,909 metros de longitud ofrece a los participantes algunos retos únicos. Imola, uno de los pocos circuitos en le caledario en los que se corre en sentido inverso a las agujas del reloj, presenta algunas zonas de frenada muy intensas, poniendo a prueba el coraje de sus pilotos. En este circuito de vieja escuela donde los errores rara vez se perdonan, es clave el control de la gestión del tráfico, para obtener un ritmo de carrera consistente.

"Me gusta Imola por su circuito, sus retos y su atmósfera”, dice la piloto apoyada por el RACC. “Es muy agresivo, con sus pianos, y todo lo que hace que haya muy poco margen para el error. En el FRECA, en 2021, me sentí muy a gusto y lo recuerdo como una experiencia muy positiva. Quiero tener ese mismo feeling este final de semana para dar otro paso adelante y seguir mejorando. Ha pasado un buen tiempo desde la última Carrera y estoy deseando volver a competir. Queremos luchar por más, y todo el equipo está en la misma página. Vamos a darlo todo por ser mejores en cada aspecto”, apunta.

Belén García regresa a la acción junto a Wyatt Brichacek y Alexander Mattschull desde este jueves, con la celebración de las primeras pruebas en Italia. El trio alineado en el equipo dirigido por Kendy Janclaes continuará con su trabajo el viernes y el sábado por la mañana antes de abordar la calificación a las 15:00h. El DKR Engineering Duqueine #4 tomará la salida de las 4 Horas de Imola el domingo a las 11:30h.

Horario

Jueves 4 de julio

9:00-13:00 Collective Test 1

14:00-17:00 Collective Test 2

Viernes 5 de julio

10:40-12:10 Entrenamientos Libres 1

15:40-16:10 Bronze Test

Sábado 6 de julio

10:05-11:35 Entrenamientos Libres 2

15:00-15:15 LMP3 Calificación

Domingo 7 de julio

11:30-15:30 4 Horas de Imola

Calendario 2024

14 de abril: 4 Horas de Barcelona (España)

5 de mayo: 4 Horas de Castellet (Francia)

7 de julio: 4 Horas de Imola (Italia)

25 de agosto: 4 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica)

29 de septiembre: 4 Horas de Mugello (Italia)

19 de octubre: 4 Horas de Portimão (Portugal)