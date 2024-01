Bastianini responde al Test SPORT: Las opciones de Marc Márquez, el rival más duro y... ¿Top 3?

Durante el 'Campioni In Pista' que organizó Ducati para presentar las nuevas motos, tanto para Moto GP como también Superbikes, Enea Bastianini atendió a SPORT en Madonna di Campiglio para responder al test de preguntas rápidas que le propusimos. Confiado en sus posibilidades de completar un gran año, se mostró entusiasmado por el curso que arrancará en Qatar el próximo marzo.

En un ambiente espectacular, en medio de las pistas de esquí de este paradisíaco espacio en la región de Trentino, el piloto italiano arrancó definiéndose como imprevisible en la pista, para seguir valorando, del uno al diez, las sensaciones para esta temporada. "9", contestó con seguridad en esta, y un posible top 3, apuntó para la clasificación de la general del próximo año.

Durante la rueda de prensa, ya comentó que se siente muy cómodo y quiere dejar atrás las malas sensaciones del curso pasado para volver a lo más alto.

Esto es algo que según él también puede conseguir Marc Márquez en Gresini: "Seguro que va a ser competitivo, no sé si para el título, pero para ganar alguna carrera, seguro" explicaba.

¿El rival más duro?

Aun así, el de Cervera no es el rival más duro de la parrilla, ya que señalaba a su compañero de equipo, recientemente proclamado bicampeón del Mundial, Pecco Bagnaia, del que también respondía que prefiere no tenerlo delante en una carrera porque defiende muy bien la posición. Atrás, persiguiéndole, al que no quiere ver es a Brad Binder, que entre risas nos comentaba que "está loco".

Un momento

Al ser preguntado por un momento especial en su carrera, confesó que le había hecho especial ilusión su primera victoria en Moto GP, ya que siempre la recordará. Además, también explicó que el circuito de Aragón es uno de los que más le gusta del Mundial.