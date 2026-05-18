Barcelona 'calienta' por Bahrein

El Circuit de Barcelona se frota las manos. Tras un fin de semana de MotoGP donde todo el mundo observaba fijamente al trazado de Montmeló, emergen argumentos de todos los colores para acoger otro evento de grandes magnitudes como es el WEC, el Mundial de Resistencia.

Y no pensando en el futuro, sino ya en este año. La posibilidad de que el WEC aterrice en Barcelona, en este momento, no está cerca ni tampoco es remota, pero sí se ha puesto sobre la mesa, y el fin de semana del GP de Catalunya seguro que ha ayudado. Para empezar, con las cifras de asistencia: un total de 184.857 espectadores asistieron entre el viernes y el domingo al Gran Premio, con 74.890 asistentes en la carrera. La rápida y ágil actuación de los comisarios en los fortísimos accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco también es de elogiar.

“Si nos contactan, por supuesto estaríamos muy interesados”, expresa una fuente del Circuit de Barcelona-Catalunya a este medio cuando se les pregunta por acoger el Mundial de Resistencia esta temporada. El trazado no se esconde porque son conscientes de que vivirían un año redondo que empezó en enero, cuando todo el mundo de la Fórmula 1 miró a Montmeló con aquellos famosos test de pretemporada.

Después llegaron las European Le Mans Series, éxito rotundo de público, luego MotoGP y, dentro de poco más de un mes, lo hará el Gran Circo con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Acoger el WEC sería poner la guinda en el calendario deportivo de 2026.

“De momento, nadie nos ha contactado”, revelan desde el Circuit sobre si ha habido alguna llamada desde la Federación Internacional de Automovilismo. Esa primera toma de contacto todavía no se ha producido, pero no es descartable que haya algún tanteo desde la FIA. Montmeló acogería la carrera con los brazos abiertos. A pilotos y equipos les encanta el trazado: por logística, por sus condiciones y por su climatología. Les encantan los test en la ciudad Condal.

Ahora, si el calendario del WEC está cerrado; ¿dónde se introduciría Barcelona? Cabe recordar que el Mundial de Resistencia iba a dar comienzo en Qatar en el fin de semana del 26 al 28 de marzo, pero la prueba nunca llegó a disputarse. Se canceló debido al conflicto internacional entre Israel, Irán y Estados Unidos y el Mundial arrancó en Imola.

El conflicto bélico en Oriente Medio también afectó a la Fórmula 1, que pospuso sus carreras en Arabia Saudí y Bahrein por el mismo motivo. Y la clave de la historia para Montmeló reside igualmente en Bahrein, que en teoría, si la situación geopolítica lo permite, está prevista entre el 5 y el 7 de noviembre.

Portimao también se asoma a la ecuación y ya apareció en las quinielas cuando se canceló la cita inicial de Qatar. Conviene estar atentos a la evolución del conflicto y al tiempo que dure por los posibles huecos que puedan quedar en el calendario.

Argentina también permanece muy atenta de cara al año que viene, por si pudieran entrar por Bahrein, Arabia, Qatar o Abu Dhabi. En el caso de Barcelona, si reúnes todas las condiciones para acoger un evento de élite y demuestras músculo para organizarlo con garantías como en el GP solidario de 2024, ¿por qué no soñar?