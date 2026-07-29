La Baja España Aragón 2026 se disputará del 11 al 13 de septiembre tras su aplazamiento

La Baja España Aragón 2026 Trofeo Getac se disputará finalmente del 11 al 13 de septiembre en la provincia de Teruel tras el aplazamiento acordado la pasada semana por el riesgo extremo de incendios forestales, manteniendo el mismo formato de competición.

La organización de la prueba ha informado este miércoles de las nuevas fechas, fijadas después de trabajar con las federaciones internacionales y nacionales de automovilismo y motociclismo, así como con las autoridades competentes, para reprogramar el evento "lo antes posible".

La competición conservará el mismo esquema previsto inicialmente y mantendrá como centro neurálgico el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

En un comunicado, la organización ha agradecido "la comprensión" de todas las partes implicadas y ha lamentado las molestias ocasionadas por el aplazamiento.

"Dijimos que ¡volveríamos con más fuerza! y así será", ha señalado.

La Baja España Aragón 2026 debía haberse disputado inicialmente entre el 24 y el 26 de julio, pero fue suspendida el pasado 22 de julio por decisión del Gobierno de Aragón debido a la previsión de alerta roja y al riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Teruel y en el conjunto de la comunidad autónoma.

La decisión fue adoptada tras una reunión entre responsables del Ejecutivo autonómico y de la empresa organizadora, Esedos Events & Productions S.L., en la que se valoró la situación de emergencia y el elevado riesgo para la seguridad derivado de las condiciones meteorológicas previstas.