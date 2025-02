La FIA, implacable: Multa de 10.000 euros por lenguaje malsonante en el WRC

La FIA y su presidente Mohammed Ben Sulayem mantienen su cruzada contra el lenguaje malsonante en el deporte del automovilismo. Después de las sanciones impuestas la pasada temporada a Max Verstappen y Charles Leclerc por decir "fuck... " en ruedas de prensa oficiales de la F1, el dirigente saudí advirtió días atrás en una visita a Madrid que este año serían incluso más estrictos. Y antes de que arranque el Mundial 2025 de Fórmula 1, han lanzado un aviso en el WRC.

El primer damnificado ha sido Adrien Fourmaux, participante del Rally de Suecia. El piloto francés se quedó atrapado en la nieve tras salirse fuera de pista y después de quedarse sin opciones de victoria, no se mordió la lengua ante las cámaras.

"La jodimos ayer", espetó el piloto de Hyundai. Un comentario por el que la FIA actuó de oficio, aplicándose una sanción de 10.000 euros y advirtiendo que caso de reincidencia, el importe se duplicará.

Pese a que tanto Fourmaux como su equipo pidieron disculpas, los comisarios de la FIA fueron implacables con el castigo. "Intentamos sacar el coche, pero la nieve era muy profunda y fresca y no había espectadores, por lo que no fue posible sacarlo. Sentí que el coche podía moverse y por eso seguimos intentándolo. Fue realmente muy frustrante. Antes que nada, me gustaría disculparme por las palabras que tuve al final de la última etapa. Fue un fin de semana intenso, muy agotador y despiadado física y mentalmente para todos nosotros", dijo el francés.

"Los comisarios y la FIA reconocen que las palabras en cuestión lamentablemente se han convertido en coloquialismos comunes. Sin embargo, es esencial enfatizar que esto no disminuye el hecho de que dicho lenguaje se considera ampliamente como una blasfemia y es inapropiado...", dice el comunicado lanzado por la FIA.

La parrilla de la F1 puede ir preparándose porque, visto lo visto, la carta abierta que la Asociación de Pilotos de Grandes Premios publicó el pasado año tras la polémica con Verstappen y Leclerc no solo no ha tenido ninguna influencia en la FIA, sino que Sulayem ha elevado la presión. "Si pueden controlar un coche de F1, tampoco es mucho pedir que controlen su lenguaje", dice el saudí.