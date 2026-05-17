Una avería deja sin victoria a Verstappen y Juncadella en Nürburgring

El equipo de Max Verstappen, integrado por él junto Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer, se quedó fuera de la lucha por la victoria en las 24 Horas de Nürburgring después de sufrir un problema mecánico cuando el Mercedes-AMG GT3 #3 lideraba la carrera y restaban aproximadamente tres horas para la bandera a cuadros.

La avería apareció durante el turno de Juncadella al volante. Según la información del equipo, el primer aviso llegó con una alerta en el sistema ABS durante el cambio de pilotos. Pensaron que podía tratarse de un fallo eléctrico, pero siguieron fuertes vibraciones que obligaron a Juncadella a volver a boxes.

La inspección posterior confirmó daños en el eje de transmisión, además de afectaciones en la suspensión y en la zona trasera derecha del coche. El abandono resultó especialmente doloroso porque Verstappen Racing había construido una carrera muy consistente, tomando ventaja en carrera tras un intenso duelo con el otro Mercedes-AMG de referencia, el #80 del Team Ravenol.

Durante la noche, Verstappen protagonizó uno de los momentos destacados al recuperar el liderato tras un duelo directo con Maro Engel. El debut del tetracampeón de Fórmula 1 en Nürburgring generó una gran expectación, con más de 350.0000 espectadores en el circuito.