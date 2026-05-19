La asignatura pendiente de Álex Palou en la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis

Álex Palou sigue reinando en la Indycar. El español consiguió en la madrugada del domingo 17 al lunes 18 de mayo en España, su segunda pole en las 500 Millas de Indianápolis, después de alguna que otra dificultad. El catalán atiende a la prensa española momentos antes de la práctica 7, en la que acabó 22º, y aunque “tengan un buen coche”, Palou cree que “falta un poco” en comparación con otros pilotos.

La clasificación fue intensa para Palou. El español luchó contra las temperaturas de la pista y entró 11º en el Fast 12: “Este año lo dimos todo en la clasificación, en nuestro primer intento estábamos el 11 y era real. O sea, no era que algo saliera mal o que viéramos que teníamos más”, afirmó el catalán. “Esa era nuestra velocidad. Las condiciones eran fatales. Mucho calor, no podíamos quitar downforce y no había grip”, añadió.

Palou entró al Fast 6 como 2º, solo por detrás de Felix Rosenqvist. Llegó el momento de la verdad. “Poco a poco, fuimos haciendo el coche mejor, me encontraba mejor, cada vez podíamos ir más agresivos y al final nos la jugamos y nos salió bien”, dijo el catalán. Tan bien les salió que Palou consiguió una pole que no esperaban, con una velocidad media de 373,76 km/h.

Detrás del español, partirán Rossi (2º) y Malukas (3º). Rosenqvist saldrá finalmente 4º en la Indy500, con Ferrucci 5º y O’Ward 6º. Palou tiene varios nombres peligrosos en la parrilla: “Va muy bien (Conor) Daly y los Penske (Malukas 3º, McLaughlin 9º y Newgarden 23º), muy bien. Sobre todo Daly es un avión”.

La cuenta pendiente de Palou en estas 500 Millas de Indianápolis

La clasificación ya ha pasado y la competición se enfoca en la configuración de carrera. Esto es precisamente la asignatura pendiente de Palou: “El coche de carrera. Tenemos un buen coche. Estoy contento, pero creo que nos falta un poco porque he visto un par (de pilotos) que van más”. Y añade: “En las prácticas vas detrás de ellos y se te escapan un poco o pueden adelantar cuando yo no puedo”. El catalán tiene clara su tarea hasta el domingo día de la carrera: “A trabajar en el coche de carreras en tráfico”.

Palou luchará el domingo a las 18:45 (horario peninsular español) por su segunda victoria en la Indy500: “Mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los ocho primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades”. Este es el veredicto del español para la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis: ejecutar bien las estrategias en boxes y estar arriba.