Arranca la IndyCar: Álex Palou pone en marcha el asalto a su quinta corona

Semanas de vuelta a la rutina en las competiciones de motor. Si bien los fans de la Fórmula 1 tendrán que esperar una semana más para ver rodar los monoplazas en Albert Park (Australia), MotoGP y la Indycar dan este fin de semana (del 28 de febrero al 1 de marzo) el pistoletazo de salida del calendario 2026. Al otro lado del charco, Álex Palou aterriza como vigente campeón de la categoría, y tratará no solo de revalidar el título, sino también la victoria en la cita más destacada del calendario: las 500 Millas de Indianápolis.

Con el dorsal número '10', Palou intentará luchar por la cuarta corona consecutiva, la quinta en su carrera, y lo hará de nuevo con el Chip Ganassi Racing. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) se llevó el campeonato de 2025 con 711 puntos y sumó un total de ocho victorias en 17 carreras. Le sacó 196 puntos a su máximo rival, Pato O’Ward, quien pilotaba por Arrow McLaren. Sin duda, uno de los momentos más memorables de la temporada fue cuando se llevó las 500 Millas de Indianápolis, siendo el primer español en poder grabar su rostro en el mítico trofeo Borg-Warner.

El catalán seguirá compartiendo filas con Kyffin Simpson (con el dorsal número 8, Sunoco Honda) y Scott Dixon (con el dorsal número 9, PNC Bank Honda). De hecho, sobre su rivalidad con Dixon se sinceró recientemente en el documental 'Álex Palou: A Fondo', producido por Movistar Plus+. "Tenemos un pique muy bueno, sé que sin él yo no estaría aquí con cuatro títulos porque es él el que me empuja siempre a sacar un poco más", expresó.

Palou es uno de los pilotos más reconocidos del planeta y se le ha vinculado en más de una ocasión con la Fórmula 1. De hecho, llegó a salir a pista con McLaren durante los Libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos antes de enzarzarse con la escudería papaya en una de las batallas legales más mediáticas de los últimos tiempos en 'El Gran Circo'. “Yo no tengo duda de que podría hacerlo bien en Fórmula 1, pero sé cómo funciona este mundo, no siempre los más rápidos o los mejores llegan. No me importa ni un poquito ver si yo podría hacerlo mejor que un piloto de la parrilla. Hay dos a los que no me gustaría enfrentarme: a Verstappen o a Alonso”, expresó en la entrevista antes mencionada.

Primera parda: St. Petersburg

Sea como sea, el catalán se enfrenta ya a su séptima temporada en la Indycar. Como viene siendo habitual, la primera parada será el Gran Premio de St. Petersburg, en Florida, una carrera urbana. Se trata de una de las pistas con más tradición del campeonato, puesto que la Indycar aterrizó allí en 2003. En cuanto al trazado, consta de 3 kilómetros y de 14 curvas (5 de izquierdas y 9 de derechas), y a parte de hacer servir las calles de la ciudad, cuenta con el uso de una parte de la pista del aeropuerto Albert Whitted.

En cuanto al fin de semana en St. Petersburg, contará con acción en pista durante tres días. Los primeros entrenamientos libres tendrán lugar el viernes a las 19:30 de la tarde (hora española). El sábado se desempeñarán los Libres 2 (15:30h) y la clasificación del año, será a las 22:30 en España. El domingo, a partir de las 18:00 horas, se producirá la carrera, en la que Palou tratará de hacerse con la primera victoria en juego del 2026.