Ángel Piqueras y el Team Estrella Galicia 0,0, más líderes tras el FIM JuniorGP™ de Portimão

Con una séptima y una segunda posición, Ángel Piqueras aumenta a 54 puntos su ventaja al frente de JuniorGP™ respecto al segundo clasificado

El Team Estrella Galicia 0,0 superó con nota la cuarta parada del Mundial FIM JuniorGP™, que tuvo lugar en el Autódromo Internacional do Algarve (Portugal). Tras disputar dos carreras en JuniorGP™, Ángel Piqueras amplió su ventaja al frente de la clasificación general, mientras que Rico Salmela fue el mejor clasificado del equipo con una cuarta posición en la European Talent Cup.

La primera manga de JuniorGP™ mantuvo la igualdad durante toda la carrera, sin grandes diferencias entre los pilotos de cabeza. Esto provocó un desenlace emocionante donde Ángel Piqueras supo salvar dos salidas de pista –la primera de ellas a falta de dos vueltas cuando lideraba la prueba– para terminar en séptima posición. Por su parte, Facundo Llambías remontó trece posiciones para terminar 16º y Alex Gourdon acabó 20º, mientras que Elia Bartolini sufrió una caída en el cuarto giro.

Los pilotos tuvieron el tiempo justo para recuperar aire antes de afrontar la segunda prueba del día en JuniorGP™, también a 15 vueltas. En este caso, Piqueras logró escaparse del pelotón junto a otros dos pilotos con los que se jugó una victoria que se le escapó por sólo 13 milésimas. Por detrás, Elia Bartolini pudo resarcirse de la caída anterior para acabar en 10ª posición, y Facundo Llambías acabó 13º. Alex Gourdon no pudo terminar la carrera.

Gracias a los puntos sumados en Portimão, Piqueras consolida su liderato en la categoría con 140 puntos. Si antes de aterrizar en Portugal llevaba 46 de ventaja, ahora pasan a ser 54 los que tiene sobre su máximo perseguidor. Bartolini, que sumó 6 puntos, es el 14º clasificado con 33, mientras que Llambías es 19º con 12 puntos.

En cuanto a los pilotos de la European Talent Cup, esta vez sólo tenían una única prueba por delante, donde el Team Estrella Galicia 0,0 no pudo contar con Brian Uriarte, baja por lesión. Su compañero Rico Salmela, que partía desde la tercera posición, se mostró muy competitivo desde la primera a la última vuelta luchando en cabeza de carrera por una victoria que no se decidió hasta el último momento. Finalmente, el piloto finlandés se quedó sin la merecida recompensa del podio, ya que terminó en cuarta posición, a 11 milésimas del tercero.

Por su parte, el británico Amanuel Brinton fue de menos a más y remontó posiciones hasta terminar 14º, un caso opuesto al que vivió Hakim Danish, que acabó 20º. Pese a su ausencia, Brian Uriarte mantiene intactas sus opciones al título, ya que su principal rival en la general sufrió una caída en la última vuelta. De este modo, Uriarte cuenta con 123 puntos, a sólo uno del primero. Con trece puntos más en su cuenta, Salmela es 5º con 88 puntos, mientras que Danish se encuentra en la 16ª posición con 24 y Amanuel Brinton, en la 18ª con 14.

“Luchar por el título en las dos categorías donde competimos nos enorgullece y nos hace seguir trabajando al máximo. Una vez más, Ángel Piqueras demostró su potencial y dio un paso más para proclamarse campeón. Brian Uriarte no pudo estar, pero su ausencia quedó minimizada. Rico Salmela estuvo delante luchando por la victoria. Todos los pilotos hicieron un gran trabajo y ya esperamos con ganas la próxima carrera para seguir progresando”, afirma Jaime Serrano, CEO del equipo.

“Piqueras no lo tuvo fácil, pero superó las dos carreras con nota. En la primera se podía haber ido al suelo y lo salvó muy bien. Llambías y Bartolini lucharon en el segundo grupo y van progresando. Y Gourdon firmó el mejor resultado de la temporada y dio un claro paso adelante”, destaca Kev Coghlan, Team Manager. “En la ETC, Salmela hizo el mejor fin de semana desde que está en el equipo, y se merecía estar en el podio. Brinton estuvo muy bien en carrera, de menos a más, y en cambio a Danish no le salió un buen día. Pero, como siempre, el trabajo del equipo ha sido de diez”, concluye.

Los equipos tendrán unos días para recuperarse y seguir trabajando de cara a la próxima cita, que tendrá lugar el fin de semana del 15 y 16 de julio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Los pilotos del JuniorGP™ disputarán dos pruebas, por una de la European Talent Cup.

Clasificaciones JuniorGPTM:

https://www.fimjuniorgp.com/es/resultados/resultados?anyo=2023&type=1&categoria=152

Clasificaciones ETC:

https://www.fimjuniorgp.com/es/resultados/resultados?anyo=2023&type=1&categoria=149