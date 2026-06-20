Los Andretti reinan en la mágica remontada con premio de Pepe Martí

La carrera de Sanya tuvo de todo. Bandera roja, amarillas, adelantamientos, remontadas alucinantes… La Fórmula E aterrizó en China para afrontar una ronda 11 que no defraudó. Jake Dennis triunfó en el reinado de Andretti, con Felipe Drugovich segundo. Tras lograr el primer podio español en la categoría eléctrica en la primera prueba de Mónaco, Pepe Martí acabó tercero en Sanya, tras una remontada mágica desde la 18º posición y un “ataque a tope”.

Los Andretti hicieron historia con su primer 1-2 en la salida. Jake Dennis empezó desde la pole y la conservó, al igual que Felipe Drugovich la segunda plaza. Por detrás, Pepe Martí y Cupra tenían que buscar una estrategia diferente porque salían desde la 18º posición, con la sanción de 5 puestos tras el accidente con Cassidy en Mónaco, en un circuito estrecho y nuevo para el español como es el de Sanya.

Las condiciones eran extremas con 63ºC en el asfalto y 33ºC en el ambiente. Las luchas empezaron, con Martí 17º tras adelantar a Günther. En la vuelta 4 hubo pelea en las posiciones delanteras, entre Evans, Drugovich y Ticktum. Dennis seguía en el liderato con su compañero en Andretti segundo, el piloto de Jaguar tercero y el de Cupra cuarto. La prueba estaba muy compactada porque Martí estaba 17º a tan solo 9 segundos de distancia de la primera posición.

Wehrlein se empezó a mostrar y se alternó el liderato con Dennis. Las primeras activaciones de modo de ataque empezaban con Maloney y Ticktum, mientras Martí se puso 16º, siguiendo su estrategia de conservar la energía. Aprovechando el attack mode, Cassidy se puso primero después de superar al piloto británico de Cupra. El piloto de Citroën lideró con Mortara aupándose hasta el segundo puesto y Wehrlein tercero. Los pilotos de Andretti activaron su primer modo de ataque y volvieron a la pelea. En la vuelta 18, Wehrlein subió al liderato con Mortara segundo con el alerón descolgado tras el toque con Rowland.

Martí activó el attack mode en la vuelta 18, bajando al 18º lugar, con su compañero en Cupra, Ticktum, 12º tras un toque con Evans. Gracias al modo de ataque, Dennis volvió al liderato con Drugovich segundo y Wehrlein tercero. En el giro 19 llegó el caos. Dirección de carrera sacó la bandera roja para limpiar la pista, después del accidente en la curva 9 de varios pilotos, entre los que se encontraba Martí y Ticktum con daños. Evans se quedó enganchado con Maloney, y los pilotos que venían por detrás se quedaron atascados.

Cupra metió al interior del box a Martí para arreglarle el alerón trasero y a Ticktum para reparar la parte delantera del monoplaza. El británico salió 18º y el español 19º, a falta de 17 vueltas para el final. Hubo golpe al campeonato, porque el líder de la general, Evans, salió último, tras poner el alerón trasero en su Jaguar.

Dennis volvió a conservar el primer puesto en la salida con Drugovich segundo y Wehrlein tercero. La estrategia de Martí cambió y ahora era “ataque a tope”. El español hizo una salida espectacular remontando hasta la 13º posición. En el liderato hubo cambios. Rowland activó el attack mode y se puso primero con Müller y Da Costa al acecho. El piloto de Nissan y el portugués de Jaguar se beneficiaron porque tenían sus dos modos de ataque, mientras que los demás pilotos ya habían gastado uno.

La carrera se rompió y Da Costa lideraba con más de 3 segundos de ventaja sobre Rowland. Dirección de carrera decretó la bandera amarilla en toda la pista tras el toque entre Nato y Wehrlein. El francés acabó fuera y el alemán con una sanción de 5 segundos. Con adelantamientos y estos incidentes, Martí ya estaba décimo.

La verde volvió en la vuelta 29. Rowland activó su segundo modo de ataque y superó a Da Costa para colocarse primero un giro más tarde. El portugués activó su attack mode y volvió al liderato. Dennis estaba a la espera y con su segundo modo de ataque, adelantó a Rowland y Da Costa para auparse hasta la primera posición.

Se añadieron dos vueltas más, hasta las 39, y Martí activó sus 4 últimos minutos de modo de ataque. El español estaba 12º y con la estrategia de “ataque a tope”, remontó hasta un espectacular cuarto puesto tras superar a De Vries. A falta de dos giros para el final llegó el lío.

Rowland acabó contra el muro por un pequeño toque con Wehrlein. El FCY volvió a pista y en la última vuelta se quitó. Jake Dennis sacó la ventaja suficiente para lograr la victoria en Sanya, en el 1-2 de Andretti con Drugovich segundo. Pepe Martí acabó tercero por la sanción de 5 segundos para Da Costa por una colisión con Nato. El portugués bajó al cuarto puesto con Günther quinto y De Vries sexto tras una penalización.

Tras este espectacular E-Prix de Sanya con los abandonos de los tres líderes de la general, Mitch Evans sigue primero con 128 puntos. Oliver Rowland está segundo con 109 y Mortara tercero con 103 puntos. Cuarto es Wehrlein con 101, Dennis quinto con 94 y Da Costa sexto con 92 puntos. Pepe Martí cierra el top 10 con 55 puntos después de superar a De Vries 11º, con 52. La próxima cita del Mundial de la Fórmula E será el doble E-Prix en el circuito de Shanghái del 3 al 5 de julio con las rondas 12 y 13.