Ana Carrasco: "Vestir los colores de Honda ha sido un sueño para mí"

La murciana Ana Carrasco, campeona del primer mundial femenino en 2024, afronta este año un nuevo reto con Honda en el Mundial de Supersport. La primera mujer ganadora de un campeonato del mundo tras imponerse en 2018 en Supersport 300, la de Cehegín quiere seguir conquistando metas y aspira a volver a conquistar un nuevo título.

La española, a sus 28 años, disputará este curso solo las pruebas europeas, que arrancan el próximo 28 de marzo con el GP de Portugal en el trazado de Portimao. Sobre sus objetivos y sus logros habló Ana Carrasco en una entrevista para SPORT.

Campeona del primer mundial femenino en 2024, este año pasas a Supersport, ¿qué te ha hecho tomar esta decisión?

Soy de la opinión de que si ya has ganado una categoría está bien moverte a la siguiente. Además Supersport siempre ha sido una categoría que he tenido muy en mente, desde que gané el mundial en Supersport 300 siempre ha sido el camino que quería seguir y después del título del año pasado me surgió esta oportunidad con Honda.

Ser piloto oficial de una marca como Honda es algo muy importante para cualquier piloto. Desde el principio sentí que ellos apostaban mucho por mí, así que fue en gran parte eso lo que me hizo tomar la decisión de querer ser parte de este proyecto porque siento que confían en mí y que me quieren dar el tiempo suficiente para poder evolucionar dentro de la categoría , aprender con un poco de paciencia y que apuestan por mí de cara al futuro. Creo que era el momento idóneo para hacer el cambio.

¿Cuál es el principal aprendizaje que has extraído de tu paso por el mundial femenino?

Para mí la temporada del año pasado fue muy buena, más allá de que el primer campeonato del mundo femenino de la historia ha sido algo muy importante dentro del mundo del motor. Para mí personalmente fue un año muy importante porque venía de tres/cuatro años muy difíciles, con lesiones, resultados que no eran los que quería y volver a sentirme competitiva, volver a ganar carreras, pelear por el título hasta el final y volver a ser campeona del mundo después de seis años que parece poco, pero vivirlo se hace largo... lo he sentido como una recompensa muy grande , sobre todo por todas las lesiones que he pasado, haberme repuesto de muchas situaciones muy difíciles. Entonces el 2024 ha sido un año muy importante en mi vida.

Ana Carrasco, campeona del Mundial femenino / Valentí Enrich

'Ride like a girl' es tu lema ¿De dónde surgió esta idea?

La frase de 'conduces como una chica' siempre ha sido un poco despectiva. Cuando estaba peleando por el título en 2018, tenía la opción de ser la primera mujer de la historia en ganar un campeonato del mundo, con mi equipo personal decidimos que si conseguíamos ganar era el momento de lanzar esta frase, sobre todo por hacer entender a la gente que hacer una cosa bien o mal no depende de si eres una mujer o un hombre, sino de tu capacidad para hacerla, de tu trabajo, de tu talento. Entonces creímos que era el momento de intentar darle la vuelta a la frase, hacer entender a la gente que conducir como una chica en ese momento era conducir como un piloto campeón del mundo.

Con una extensa carrera, ¿te sientes como un referente para el resto de pilotos mujeres?

En el día a día no me siento un referente. Creo que los deportistas en ese sentido son muy egoístas porque siempre intentamos conseguir los objetivos a nivel personal, nuestros sueños, nuestras metas, pero cuando me paro a pensarlo soy consciente de que todo lo que hemos hecho en los últimos años, todo lo que he conseguido encima de la moto, ha hecho posible que seguramente el camino para las que vengan después sea un poco más fácil, que tengan más oportunidades y que sobre todo empiece a ser más normal ver chicas compitiendo en el campeonato del mundo.

Estabas barajando opciones con varios equipos, ¿por qué te decantaste por Honda?

Sobre todo porque sentí que eran los que más me querían. Mi prioridad era dar el salto al SuperSport 600, pero desde que hablé con Honda la primera vez sentí que ellos eran los que más apostaban por mí, los que más creían en mí como piloto y sobre todo que me daban una oportunidad de ser parte de un proyecto muy importante.

Es la primera vez que Honda construye un equipo oficial dentro de la categoría, si Honda quiere que yo sea parte de este proyecto creo que era muy difícil rechazarlo. Además yo crecí viendo ganar a Honda en la tele, desde que tenía 3-4 años y veía las carreras Honda siempre ganaba, es la fábrica más importante de la historia del motor, y sinceramente vestir sus colores ha sido un sueño para mí. Parecía muy lejano, pero al final lo he podido conseguir.

Ana Carrasco fichó por Honda en este 2025 / Valentí Enrich

Después de la lesión de la espalda en 2020 y todo el proceso de recuperación, ¿te imaginabas estar así hoy?

Sinceramente no, fue una lesión muy complicada, muy larga, estuve nueve meses sin competir y aunque estamos acostumbrados a las lesiones, es cierto que una lesión así va un poco más allá por el simple hecho de que te puede condicionar en tu vida. Para mí una de las cosas más importantes que he conseguido ha sido volver a ser competitiva después de una lesión así , volver a ganar. Por ejemplo la victoria que conseguí en 2021 después de la lesión ha sido una de las más importantes de mi vida porque sinceramente no creía que volviera a pasar y aunque he estado compitiendo sin estar al 100% durante bastante tiempo, volver a ser campeona del mundo sinceramente era algo que ni me imaginaba , ni se me pasaba por la cabeza y mucho menos tener esta oportunidad que estoy teniendo ahora después de tantos años peleando. Siento que mi trabajo se ha recompensado.

¿Cómo influyó la lesión en la perspectiva, en las competiciones?

No me cambió tanto. Intenté tomarme la lesión como una más. Es cierto que fue mucho más larga de lo que estaba acostumbrada, pero tuve un respaldo muy importante, mi familia me apoyó mucho, también fue muy importante para mí que prácticamente una semana después de la lesión mi equipo decidió renovarme para el año siguiente, todos mis patrocinadores quisieron continuar conmigo y eso me dio una tranquilidad de decir 'vale, todo el mundo apuesta por mí todo el mundo está dispuesto a esperar el tiempo que sea para que pueda volver'. Me hizo tener mucha confianza el hecho de que todo el mundo me estaba esperando para poder volver y darme el tiempo de poder volver a ser competitiva. En las carreras la mentalidad siempre ha sido la misma.

¿Cuál de los dos títulos disfrutaste más?

Todo el mundo me pregunta cuál es más importante. Para mí los dos han sido muy importantes. El primero lo disfruté mucho menos porque era una situación nueva para mí, estaba muy nerviosa, necesitaba ganar ese título porque supondría un cambio en mi carrera deportiva. Por eso me sentía mucho más presionada y lo pasé regular. Sinceramente el último fin de semana del año fue muy difícil de gestionar. También era mucho más joven que ahora. Había muchos factores que no me dejaron disfrutar del momento como lo hice el año pasado. Este mundial lo he podido disfrutar mucho más en el día a día. Soy mucho más capaz de controlar todas las situaciones dentro y fuera de la pista y he podido disfrutar mucho más del camino hasta la última carrera y también estar mucho más tranquila para jugarme el título sabiendo las condiciones que había y también siendo capaz de disfrutar ese momento. Además, ganar en España, en Jerez, con mi familia, con mis amigos y todo el público español...todo eso hace que se disfrute mucho más.

¿Qué metas dirías que te quedan por cumplir?

Es difícil porque he conseguido mucho más de lo que yo soñaba conseguir cuando empecé a ir en moto. A día de hoy es difícil seguir teniendo sueños porque he conseguido todos los que tenía de cuando era pequeña pero ahora, en la categoría nueva, con moto nueva... después de ser campeona del mundo el único objetivo que puedo tener es volver a repetirlo y todo lo que sea menos de eso se queda corto. Soy consciente de que ahora viene un proceso de aprendizaje, de intentar adaptarme a esta categoría, pero siempre con el foco puesto en llegar a tener la oportunidad de luchar por el título también. Seguramente este año no será posible pero estoy dispuesta a sufrir lo que me toque para preparar de cara a largo plazo el poder luchar por el título.

¿Cuáles son las primeras sensaciones con la moto nueva?

De inicio las sensaciones fueron muy buenas. La moto es fácil pero ahora mismo lo que más me está costando es adaptar mi estilo de pilotaje a esta moto. En mi carrera deportiva siempre he competido en categoría de moto pequeña y la forma de pilotar es muy diferente con mucho paso por curva, sin perder velocidad y la potencia era mucho menor así que ahora tengo que intentar cambiar mi forma de pilotar para aprovechar mejor la potencia y ese será el proceso más largo porque ahora mismo cuando piloto lo que me sale natural es lo que hacía hasta ahora y tengo que intentar aprender este nuevo estilo y sobre todo normalizarlo.

Ana Carrasco empieza en Portimao su nuevo camino / Valentí Enrich

En esta temporada tendrás como compañero a Constantín Perolari ¿Qué te puede aportar?

Para mí ahora mismo es el compañero ideal porque conoce muy bien la moto, lleva muchos años compitiendo en Honda y tiene la moto muy por la mano así que es muy fácil aprender de él. Además es un piloto muy rápido, tiene mucha experiencia, ya había hecho algunas temporadas en el mundial de SuperSport así que no llega como un piloto nuevo creo que dentro del campeonato me puede ayudar. Sabe qué necesita la moto para ir más rápido. Mi objetivo tiene que ser intentar igualarme a él , intentar ser igual de rápida que él. Las decisiones que él toma en cuanto al desarrollo de la moto también me ayudan mucho porque es el piloto que tiene más experiencia y el que tiene un poco la presión dentro del equipo. Creo que es un compañero que sinceramente me puede aportar mucho porque conoce muy bien tanto el equipo como la moto.

Tras la primera carrera en Australia ¿Cómo has visto a tus rivales?