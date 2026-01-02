Entrevista SPORT | Álvaro Bautista Piloto de Superbikes
Álvaro Bautista: “Tendré el mismo trato y las mismas condiciones que los pilotos oficiales en el Barni”
El piloto español afirma que Gigi Dall’Igna, Director de Ducati Corse, le prometió “material oficial 100%” en el Barni Spark Racing Team, y afronta un nuevo reto que le ha dado “de nuevo una chispa”
Rubén Gómez Burillo
Álvaro Bautista Arce (Talavera de la Reina, 1984) es una leyenda del Mundial de Superbikes. El español deja el Aruba.it Racing Ducati tras conquistar dos títulos mundiales (2022 y 2023) y después de “una temporada complicada”. El piloto talaverano ficha por el Barni Spark Racing Team para 2026, donde tendrá “el mismo trato y las mismas condiciones que los pilotos oficiales”. Además de continuar con la lucha y la recogida de firmas para eliminar la regla de peso, Bautista se enfrenta a un nuevo desafío que le ha devuelto “de nuevo una chispa”.
¿Qué tal la temporada terminando tercero?
Acabamos bien, pero podemos aspirar a mucho más. Ha sido una temporada complicada, quizás más de lo que me esperaba, porque la primera parte tuvimos unos cuantos incidentes. Orgulloso porque con todos los problemas que hemos tenido y la situación que tenemos con la reglamentación, no estamos en las mismas condiciones que los demás.
La última parte de la temporada ha sido muy buena, después de la caída de Aragón dije, no puede ser, vamos a intentar, por lo menos, conseguir el tercer puesto en el campeonato, y quizás he sido un poco ‘más conservador’ en el sentido de que si no puedo hacer más, no lo intento. Sé que puedo, pero con las condiciones que tenemos no puedo estar arriesgando. Si puede ser lo más adelante posible, mejor, pero si no, tampoco hay que buscar más allá de los límites. Hasta donde yo pueda y listo. El tercer puesto en el campeonato, después de haber ganado dos Mundiales, no es que sea el top, pero bueno. Sacamos el máximo en cada momento.
La última temporada con la Ducati oficial. ¿Cómo la ha vivido?
Después de tantos años con el equipo Aruba, una pena en el sentido de que he sido el único piloto que les ha devuelto el campeonato del mundo. Hemos conseguido cuatro campeonatos de constructores, he sido el piloto con más victorias en Superbikes de Ducati. Y acabar así, parece como, venga, que ha venido ya un chaval joven, ‘vete ya para el asilo que ya con 40 palos tenemos sustituto’. Contento porque sé que he dado todo hasta el último día. Y también ilusionado con el nuevo proyecto que me viene. Así es el deporte. Nunca sabes lo que te depara el futuro y nunca se sabe si en el futuro nos volveremos a juntar o no. Pero siempre he tenido buena relación con mis mecánicos. Acabar el año como lo hemos acabado, peleando, subiendo al podio y consiguiendo el título por equipos, siempre es mejor, que no con malos resultados.
Con dos Mundiales y cinco temporadas se despide del equipo Aruba, ¿cómo se siente usted?
Tranquilo de saber que lo he dado todo. Nuestro peor resultado en el Mundial, en años difíciles como en 2024 y 2025, donde por la reglamentación estaba en inferioridad de condiciones con el resto de la parrilla, hemos conseguido acabar terceros. Las sensaciones son de saber que en ningún momento me he dejado nada en el camino. Siempre he intentado luchar por lo máximo que podía. Hemos ganado mucho, también hemos perdido algo. Satisfecho y bien seguro de que hemos intentado siempre todo.
La siguiente temporada empieza una nueva etapa con el Barni. ¿Qué le trajo a fichar por este equipo?
Ducati cogió la opción de terminación del contrato, porque tenía un contrato firmado con Aruba-Ducati para 2025 y 2026, pero había una cláusula en la que tanto ellos como yo podíamos liberarnos sin ninguna penalización antes de junio. Cogieron esa opción y a raíz de ahí, Barni se interesó muchísimo.
Barni quería dar un paso más como equipo, porque últimamente lo está haciendo muy bien. Han ganado los dos últimos años el mejor piloto y equipo independiente, es un equipo que está creciendo. Querían dar un paso más, pero se querían asegurar de que tuviera el material bueno, porque saben de mi potencial y saben que puedo luchar por un campeonato del mundo. Lo primero que quería era tener trato oficial de Ducati para poder ofrecérmelo y tuve unas conversaciones este verano con Gigi Dall’Igna (Director de Ducati Corse) y Marco Zambenedetti (coordinador técnico de Ducati y responsable de Superbikes Ducati). Y Gigi me prometió material oficial 100%. Tendré el mismo trato, las mismas condiciones que los pilotos oficiales, en el Barni.
Barni es un tío ganador, quiere ganar, lucha, da todo, puso mucho interés en mí, he recibido mucho cariño del equipo sin estar con ellos y la verdad es que sabía que si quería luchar por ganar tenía que tener una Ducati. El modelo 2026 es nuevo. No todo lo nuevo quiere decir que sea mejor, pero hay unos cambios en la moto bastante importantes y era la mejor opción intentar quedarme en Ducati. Así que luché por estar con Barni.
Veremos qué nos depara, pero hay muchas ganas, mucha ilusión y me ha dado de nuevo una chispa este cambio de aire. Si ya tenía ganas todavía, esto me hace todavía tener más ganas de seguir mejorando.
Probó la Panigale V4R 2026, ¿qué sensaciones tuviste cuando se subió usted a ella en Aragón?
La moto tiene unos cambios importantes. En la parte aerodinámica han hecho algunas modificaciones, han copiado un poquito algunas partes de MotoGP. También a nivel chasis está un poco revisado. En Aragón no pude hacer un test de verdad porque en ese momento estaban todavía probando algunas piezas que necesitaban para meter en la moto de serie y luego poder utilizar en la moto de carreras. La primera impresión fue muy positiva, pero no sé el nivel que tiene la moto. Sí que te puedo decir que tuve buenas sensaciones y la primera toma de contacto me gustó.
¿Cómo ha vivido el mercado de fichajes de Superbikes, con todos los cambios?
Es bonito ver cómo Superbikes les interesa a más pilotos, porque me acuerdo en 2019 cuando me ofrecieron venir aquí y dije, ‘Superbikes no quiero ir, no me motiva’. Ese año abrí una puerta bastante amplia al resto, tanto pilotos como personas. Poco a poco está creciendo y el nivel del campeonato ha subido mucho en comparación al 2019. Ahora están todos (los pilotos) más profesionalizados y me siento culpable de este cambio. Y este año 2026, que vienen pilotos de MotoGP como Chantra, Oliveira, Dixon, han visto en el campeonato una opción paralela a MotoGP. El campeonato está creciendo, cogiendo buena fama y ojalá nosotros podamos, con toda esta gente que viene y con todo el nivel que está subiendo, que podamos seguir dando guerra, dando espectáculo y abriendo más puertas y que haya más afición, sobre todo aquí en España, que parece que todavía cuesta un poquito.
Sobre la regla de peso, ¿podría explicar exactamente cómo le afecta en un fin de semana de carreras?
Con 7 kilos más me cuesta mucho a principio de carrera y hacer una vuelta rápida en la Superpole. Costándome más mover la moto, con más inercias, la paro peor, la moto gira peor, abriendo gas la moto hace más metros hacia el lado en vez de hacia delante. Ahora que todo está más apretado, el circuito que me sale todo perfecto a lo mejor estoy en segunda fila, y el circuito que tengo un poco más de dificultad, pues estoy en cuarta fila. Saliendo desde atrás es más complicado, pero es que incluso saliendo adelante.
Lo que me cuesta a mí es que con la moto más pesada soy un pasajero, no puedo forzar la moto porque tiene muchas inercias, no la paro, entro largo, cuando acelero la moto tiende a irse lateralmente, gira peor. Ya antes esto para mí era un problema, al ser pequeño, al no poder cargar los pesos adelante o atrás. La Superbike pesa casi 170 kilos, que son 12 kilos más que la MotoGP. Son motos que, para los pilotos pequeños, es difícil pilotarla en los cambios de direcciones y todo. Si le añades más peso es todavía más difícil. Me dificulta la vida sobre todo, en las vueltas rápidas y en la primera mitad de carrera, porque realmente la moto recupera el peso con el que yo empezaba la carrera en 2022-2023. Dependiendo del circuito, después de 8-9 vueltas es como si empezara antes, pero ya he perdido los 5 segundos, los neumáticos ya no están para apretar, y es lo que nos está pasando.
¿Cómo se siente que en otros campeonatos o incluso en Superbikes, con los seis títulos consecutivos de Rea, que no se penalizara y ahora sí?
Aquí siempre ha habido la regla, que después de varias carreras hay como unos puntos, y se penalizaba a la marca que lideraba el campeonato o que había muchas diferencias, que fue lo que me sucedió en 2019, que cuando empecé a ganar, pues empezaron a penalizar a Ducati, no a Bautista. En 2022 y 2023 sucedió lo mismo. ¿Qué pasaba? Que en aquel momento era reducir las revoluciones, trabajábamos con la moto, con el cambio, con todo, y conseguíamos seguir siendo competitivos y seguir ganando. Entonces dijeron que a ver si es que el problema no era de la moto, sino el piloto, que era muy ligero, que es una absurda idea, porque pilotos pequeños con estas motos tenemos más handicap que ventajas. Al final no estás penalizando a una marca, has cambiado el reglamento y has penalizado a pilotos.
Es una regla antipilotos, no antimarcas, que debería ser lo justo. No la veo justa porque es una condición física que soy así bajito y peso poco, que no puedo hacer nada. En su día, con Rea, cuando ganó sus títulos, penalizaban a la Kawasaki, que era la moto que estaba ganando en ese momento. Pero 2024 y 2025 han penalizado al piloto, no a la marca.
Usted ha llevado a cabo una recogida de firmas para quitar la regla del peso. ¿En qué punto está este proceso?
Fue una idea que se me ocurrió en la carrera de Estoril, porque con todos los pilotosque hablaba, estaban de acuerdo en decir que no tiene sentido porque sabemos que los pilotos pequeños y ligeros tienen dificultades (con la moto). Todo el mundo estaba a mi favor, pero digo, pues vamos a plasmarlo porque parece que las palabras se las lleva el viento.
Hice una recogida de firmas entre los pilotos diciendo que esta norma no es justa, que también es peligrosa. Puse un texto y todos los pilotos que lo leyeron lo firmaron, exceptuando a Rea porque no le había visto antes y le vi justamente antes de su rueda de prensa para despedirse del campeonato. Y me dijo ‘no es el mejor momento. Después del domingo, si nos vemos, te digo algo’. No le he vuelto a ver. Pero, todos los demás pilotos han firmado estando de acuerdo a que deberían quitar esta regla porque no es justa y también lleva parte de peligrosidad.
Lo he pasado a Dorna y a la Federación Internacional de Motociclismo porque los que conducimos la moto y los que tenemos la última palabra somos los pilotos, que somos los que nos estamos jugando la vida. Porque realmente el reglamento lo hace las casas constructoras, la MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers Association), pero los que llevamos la moto somos los pilotos.
Si corremos con las decisiones que tome la gente desde el sofá de su casa, no me parece lo más justo, porque los que nos ponemos a 300 km/h y los que nos estamos jugando la vida somos nosotros. Y queremos igualdad para todos y ser los mejores con la misma igualdad.
¿Tiene esperanza de que esto salga adelante?
Esperanza de que nos hagan caso. Además es una norma fácil de quitar, porque es que tú dices peso mínimo de moto y ya está. Y luego, pues si hay que buscar otra manera de ‘penalizar’ a los pilotos pequeños, si teóricamente donde tenemos ventajas es en las rectas, pues quítanos revoluciones, gasolina, pero por lo menos en las curvas, déjanoslas hacer como los demás. No tengo ni fe, ni no fe. Simplemente es un hecho de que los pilotos estamos en desacuerdo con esta norma. Si velan por la seguridad y por el bien de los pilotos, deberían revisar de nuevo el reglamento. Y por supuesto que estamos trabajando también en el caso de que no hagan caso a los pilotos o a los consejos de los pilotos, para intentar ser lo más competitivos posibles con lo que tengamos.
Usted cambia de equipo, Toprak se va a MotoGP y Rea se retira. ¿Se puede hablar de que hay fin de una era en Superbikes?
Sí, hay un fin de una era, porque se retira el piloto con más éxitos del Mundial de Superbikes, como es Jonathan Rea. Se pasa de categoría el piloto que le destronó en su día y yo que fui el que destronó al (piloto) que destronó a Rea, pues sigo aquí. Cambio de equipo, pero no es significativo, porque mi condición dentro de Ducati será la misma, lo único que cambio es de sponsor y de colores, pero el resto va a ser igual. No me siento que voy a estar en inferioridad, al contrario, me siento muy arropado tanto por el equipo como por Ducati. Puede ser un bonito año.
Está claro que todo pasa y la era del trío titánico, como nos llamaban, ha pasado, ha sido muy bonita, hemos dado muchos espectáculos, muy bonitas carreras y ahora a seguir para adelante y a ver si puedo estar yo en la siguiente era y poder seguir dando espectáculo.
Usted ha competido en MotoGP y ahora es Toprak, el que se va a MotoGP, ¿le ha dado algún consejo?
No, en su día le dije que hace un par de años, cuando estaban los rumores de que a lo mejor se iba, le dije que aquí en Superbikes es una estrella. En MotoGP de momento va a pasar como uno más, se lo tiene que ganar allí y es complicado. Es un mundo muy distinto a Superbikes, pero también lo entendía, porque vengo de MotoGP, sé lo que hay, pero él que no ha estado nunca, si no prueba, le va a quedar la cosa de decir, tenía que haber probado. Así va, ve lo que hay, a lo mejor se le da bien y termina allí su carrera deportiva por muchos años, o a lo mejor no tiene esa suerte. Allí si no lo haces bien en dos años, vienen los jóvenes apretando y te quitan todo. Veremos a ver cómo le va.
Mirando a 2026, ¿qué objetivo se marca usted para la próxima temporada?
A nivel de resultados no me marco ninguno, pero he acabado fuerte mentalmente el año 2025 y me gustaría empezar el 2026 como he acabado este. Sé que si soy capaz de estar en ese momento de tranquilidad, de paz mental, de focalización, centrándome en el trabajo, en las relaciones con la moto e intentar sacar lo mejor en cada momento, sin intentar sobrepasar los límites, somos capaces de ser competitivos y estar luchando por estar delante.
Está claro que en 2026 el que parte como favorito es Nicoló (Bulega), porque si este año no hubiera estado Toprak, hubiera ganado prácticamente todas las carreras. Nosotros a intentar recortar distancias, pero el principal motivo por el que sigo compitiendo, es porque me divierto, me siento competitivo. Para mí será importante tener buen ‘feeling’ con la moto, divertirme, dar lo máximo y decir estoy todavía mejorando como piloto y me motivo a seguir trabajando día a día. Es bonito también vivir el camino y no solo vivir de resultados, porque hay muchos factores para los resultados. Lo único que importa es cómo afrontas las cosas, cómo luchas, cómo trabajas y para mí es lo que me hace que siga, lo que me tiene esta llama encendida y seguir compitiendo.
