Álvaro Bautista se queda en Superbikes y Lecuona es su sustituto en Ducati

Por fin se resuelve el futuro de Álvaro Bautista. El bicampeón del mundo de Superbikes seguirá en la categoría, en el Barni Spark Racing Team. El español seguirá en Ducati, pero en un equipo independiente. El sustituto del talaverano en el Aruba.it Racing será Iker Lecuona, que deja Honda.

Bautista sustituirá a Danilo Petrucci, que se va a BMW, en el Barni. El español declara en la página web oficial de Superbikes tras su fichaje: “Quiero dar las gracias a Barni por la confianza y el interés que ha mostrado en mí. Justo después del anuncio de que quedaría libre para 2026, me contactó sin dudar, y eso significa mucho para mí. Estoy feliz de seguir en la familia Ducati, donde ya he logrado grandes éxitos, y creo que junto a Barni podemos conseguir grandes resultados”.

El piloto talaverano añade: “Quiero demostrar que aún puedo ganar. Los dos últimos años no han sido fáciles por la nueva normativa, pero ahora, con la nueva Panigale V4 y el apoyo de Ducati, tendremos todo lo necesario para ser competitivos. El objetivo es alcanzar nuestro máximo nivel y, a partir de ahí, aspirar a más”. A sus 40 años, Álvaro Bautista quiere aumentar las 63 victorias que tiene en Superbikes y la cifra de 2 títulos mundiales que ostenta en la categoría, a pesar de los siete kilos de lastre que seguirá arrastrando por la ley del peso mínimo.

El sustituto en la Ducati oficial es Iker Lecuona

El piloto valenciano se subirá a la Ducati oficial a partir de la próxima temporada y compartirá equipo con Nicoló Bulega. Iker Lecuona sustituirá a Álvaro Bautista en el equipo de Borgo Panigale, tras cuatro temporadas en Honda HRC, en las que su mejor resultado fueron dos podios en Assen 2022 y Estoril 2024. El equipo japonés agradeció en el comunicado de prensa oficial la “dedicación y profesionalidad” del español.

“El equipo Aruba.it Racing – Ducati se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Iker Lecuona, quien pilotará la nueva Ducati Panigale V4R en la temporada 2026 de WorldSBK”, reza el comunicado oficial del equipo de Borgo Panigale sobre el fichaje del valenciano.