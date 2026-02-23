Álvaro Bautista es imparable: desafía el lastre y firma su primer podio como independiente

Una semana antes del inicio de la temporada 2026 de MotoGP, los motores ya rugieron en el otro lado del mundo, con el pistoletazo de salida del Mundial de Superbikes. Phillip Island (noticia la pasada semana por ser sustituido por el trazado urbano de Adelaida en 2027), acogió la primera ronda del WorldSBK en el que ya se anticipó que Nicolò Bulega, subcampeón los dos anteriores cursos, espera ser el sucesor del dominio de Toprak Razgatlioglu. Pero si algo destacó también fue el primer podio de Álvaro Bautista como piloto del equipo independiente de Ducati, el Barni Spark Racing Team.

El piloto de Talavera De La Reina (Ciudad Real) arrancaba su primera temporada como piloto independiente tras su aterrizaje en la categoría en 2019, cuando recaló en las filas del Aruba.it Racing. Y lo hacía también arrastrando la sentenica de la ley del peso mínimo que establece el WorldSBK, que dicta que el piloto, con mono y casco, debe llegar a los 80 kilos. Por ese motivo, Bautista ha corrido con un lastre de 7 kg de peso desde el año 2024, afectando negativamente en su pilotaje. Una cifra que ha incrementado este año hasta 8,5 kg por el peso de la Panigale V4R que conduce este curso, que tampoco llega a los 168 kilos exigidos por el reglamento.

Con todo y con eso, Álvaro ha vuelto a demostrar sus ganas y determinación, pese a que todo reme en contra. El piloto talaverano sumó su primer podio como independiente en la segunda carrera del fin de semana en Australia, en unas condiciones meteorológicas muy complicadas (contra viento y agua) y pisó el tercer cajón tras la victoria de Bulega y la segunda plaza de Axel Bassani a lomos de su Bimota KB998 Rimini. Y todo lo hizo tras partir desde la séptma plaza en parrilla, protagonizando una remontada en condiciones de pista muy complicadas.

"Me siento confiado"

De esta manera, Álvaro se redimía de la caída en la curva 11 que protagonizó durante la jornada del sábado y se convirtió en el segundo piloto más veterano en lograr un podio en la categoría con 41 años, 3 meses y 1 día, justo por detrás del récord que ostenta la leyenda del motociclismo Max Biaggi, que lo hizo con 44 años, 1 mes y 7 días. "Estamos trabajando bien, pero todavía no me siento al 100%. Más que satisfecho, me siento confiado", decía el español en unas declaraciones recogidas por GPOne.

Otra parte positiva de la información extraída durante el fin de semana en Phillip Island es que el lastre no terminó de frenarle. "Lo positivo es que hasta la última parte de la temporada pasada con el antiguo modelo de Ducati me costaba mucho manejar 7 kg más. Con la 2026, al ser un modelo nuevo, ya no tengo que fijarme en los datos del pasado, sino basarme únicamente en mis sensaciones para crear una nueva configuración, por lo que estamos probando diferentes soluciones para poder tener confianza y empujar fuerte", confesaba el bicampeón de Superbikes de 2022 y 2023.