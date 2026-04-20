Álex Palou vuelve a ser el rey de la Indycar

Álex Palou vuelve a reinar en la Indycar. Tras ganar en Alabama, el piloto español consiguió su segunda victoria consecutiva, la primera en Long Beach, gracias al trabajo de sus mecánicos en la segunda parada en boxes. Este triunfo sirve al catalán para colocarse como líder del campeonato, antes del gran mes de mayo de la categoría estadounidense.

La salida fue algo extraña, ya que los 6 líderes (Rosenqvist, O’Ward, Palou, Kirkwood, Malukas y Dixon) se marcharon y Will Power se quedó un poco atrasado. El piloto español superó en la vuelta 2 al mexicano y se puso 2º, en busca de la primera posición de Rosenqvist que también hizo la pole.

Hasta las primeras paradas en boxes, hubo una especie de tregua entre los pilotos. Rosenqvist sacó más de 1 segundo y medio de ventaja sobre Palou, pero era un tira y afloja entre los líderes. Una vuelta el mejor tiempo era del sueco, la siguiente de Palou y así hasta la vuelta 30.

Llegó el momento de las paradas. Palou se acercó a menos de un segundo de Rosenqvist y en la vuelta 31 entraron los dos a boxes para volver a poner los neumáticos blandos. El sueco 3º, salió por delante del español 4º.

La bandera amarilla lo cambia todo

En la vuelta 37, Newgarden volvió a entrar a boxes y Rosenqvist se puso líder con Palou 2º y Kirkwood 3º. El sueco sacó más de 2 segundos al piloto de Chip Ganassi. La bandera amarilla salió en el giro 58, porque había un trozo del monoplaza de Armstrong en la pista. Todos los pilotos aprovecharon y entraron en la siguiente vuelta a cambiar neumáticos.

Palou salió líder gracias al gran trabajo que hicieron sus mecánicos en boxes. Rosenqvist bajó al 2º y Dixon subió hasta el 3º. El español y el sueco montaron los duros y el neozelandés puso los blandos.

En la resalida, Palou sacó más de 1 segundo a Rosenqvist y Dixon, y empezó a marcar sus mejores tiempos. El español estaba rodando en 1:10 bajos y en la vuelta 70, la distancia había subido hasta los más de 3 segundos y medio sobre el piloto sueco.

Álex Palou consiguió su primera victoria en Long Beach, segunda consecutiva en la Indycar, sacando casi 4 segundos a Rosenqvist que acabó 2º. Scott Dixon terminó 3º con Kyle Kirkwood 4º y Pato O’Ward 5º.

Con este triunfo, Palou sube hasta el liderato con 205 puntos. Kirkwood baja al 2º puesto con 188 y Malukas está 3º con 142 puntos. Cerca se quedan O’Ward 4º con 136, Lundgaard 5º con 131, Newgarden 6º con 130 y McLaughlin 7º con 127 puntos. La próxima prueba de la Indycar será del 8 al 10 de mayo en el circuito interior de Indianápolis, un trazado en el que Palou ha ganado las tres últimas veces.