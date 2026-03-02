Álex Palou vuelve a reinar

Temporada nueva, pero todo sigue igual para Álex Palou. Después de 7 meses sin Indycar, el español empieza la temporada ganando el Grand Prix de St. Petersburg tras hacer un overcut a Ericsson y McLaughlin en la primera parada en boxes.

La carrera empezó con un incidente entre Sting Ray Robb, Santino Ferrucci y Mick Schumacher, que provocó la primera bandera amarilla de la temporada. En las primeras curvas, Palou superó a Hauger para colocarse 3º y por delante estaban Ericsson y el poleman Scott McLaughlin.

David Malukas tuvo un pinchazo en la rueda delantera izquierda y Will Power, en su debut con el equipo Andretti, tocó el muro en la curva 10 y tuvo problemas en la suspensión trasera derecha que le hizo entrar en boxes. El trío de cabeza, Palou, Ericsson y McLaughlin, estaban separados por tan solo un segundo.

Empieza el baile en boxes

McLaughlin y Ericsson pararon en la vuelta 36 y 37, mientras que Palou, haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida, entró a boxes para volver a poner los blandos en la 39. El español se colocó como líder virtual de la prueba.

Scott Dixon perdió la rueda trasera derecha después de la parada y tuvo que salir el ‘pace car’. Con blandos usados, Palou empezó a rodar en 1:03 bajos y sacó más de 12 segundos a Ericsson y McLaughlin, para seguir liderando por las calles de Florida.

La segunda parada de Palou llegó en la vuelta 67 para poner los neumáticos duros, bajando al 7º puesto y dejando pasar a Veekay. Con las paradas de Newgarden y Veekay, el catalán volvió a liderar la prueba con 10 segundos de distancia. Rosenqvist paró en boxes y Kirkwood subió a la 2º posición con McLaughlin 3º.

Álex Palou sigue siendo el rey de la Indycar

El piloto español de Chip Ganassi Racing se llevó la victoria en St. Petersburg, segunda consecutiva en este circuito, con una diferencia de más de 12 segundos sobre Scott McLaughlin 2º y Christian Lundgaard 3º, que adelantaron a Kirkwood a falta de 7 vueltas para el final. Palou consigue su 20º triunfo en la Indycar, sigue en racha y para la siguiente carrera solo hay que esperar unos días, ya que el 6 y 7 de marzo será la prueba en el oval de Phoenix.