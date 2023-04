Álex Palou vuelve al escenario de su título

El barcelonés se proclamó campeón de la IndyCar en 2021 en el marco del Gran Premio de Long Beach, que este fin de semana disputa una nueva edición Para Palou, además, es un evento especial ya que cumple 50 grandes premios en la serie estadounidense

El Gran Premio de Long Beach llega este fin de semana a una nueva edición y para Álex Palou será un cita muy especial. El piloto barcelonés cumple su gran premio número 50 en la IndyCar y regresa al escenario en el que hace dos temporadas, en 2021, conquistó una histórica corona en la serie americana. En aquella ocasión le bastó un cuarto puesto para proclamarse campeón, pero este domingo intentará lograr su primera victoria de la temporada.

El año pasado, el vencedor en Long Beach fue Josef Newgarden (Penske), que en meta a Romain Grosjean (Andretti Autosport), el de de, para lograr su primera victoria en esta pista. Otros pilotos de la actual parrilla que han ganado en el trazado californiano son Will Power (2008 y 2012), Alexander Rossi (2018 y 2019), Helio Castroneves (2001), Takuma Sato (2013), Scott Dixon (2015), Simon Pagenaud (2016) y Colton Herta (2021).

RACE WEEK! 😎



Just realized it’s gonna be my 50th start in IndyCar. I have a brilliant idea to celebrate it in Long Beach this weekend! 😏@IndyCar #LongBeachGP pic.twitter.com/iUP0okN5Tv