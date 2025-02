Alex Palou tiene un sueño: "Pienso en el cuarto título, pero no estoy obsesionado"

La IndyCar Series está de vuelta. Después de más de cinco meses de espera, la categoría estadounidense de monoplazas regresa una temporada más con el Gran Premio de St.Petersburg, la primera de las 17 carreras que conformarán el campeonato en esta edición.

Y si se habla de la IndyCar es obligado hablar de Alex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor, tricampeón de la competición, busca la cuarta corona de manera consecutiva en la categoría. Palou parte como uno de los grandes favoritos en busca de ampliar su historia en el mundo del motor.

En declaraciones exclusivas a Movistar Plus+, que emitirá todas las carreras de la categoría, Palou ha explicado sus sensaciones antes del inicio de la competición: "Tengo muchas ganas de empezar, esta temporada más que nunca, Venimos de dos años buenísimos y sabemos que hay muchas cosas que podemos mejorar, que podemos intentar ganar como en circuitos urbanos como en óvalos. Tenemos muchos objetivos para este año", reconoce.

En busca de la cuarta corona

"Pienso en el cuarto título y en las 500 Millas un montón, pero no estoy obsesionado. Estoy un poco obsesionado con empezar bien con St. Peterburg. Sinceramente, es un circuito que se nos ha dado siempre bastante mal. Hicimos segundos en 2022 pero no es nuestro punto fuerte", explica el de Sant Antoni de Vilamajor.

Palou parte una temporada más como uno de los grandes favoritos, aunque su equipo no presente grandes novedades: "Estoy contento que nada en el equipo o en el coche ha cambiado mucho. No hay novedades grandes aunque sí es verdad que ahora ya empezamos en el híbrido. Por ejemplo en St. Petersburg y las primeras cinco carreras o seis el año pasado no lo teníamos, pero no tenemos un chasis o motor o algo que nos haga dudar un poco, así que con muchas ganas", detalla el tricampeón.

Si quiere la cuarta corona, Alex deberá hacer frente a una competencia bestial: "En cuanto a los rivales, sinceramente es que hay muchísimos, en IndyCar no puedes quitar a uno. Como vimos el año pasado siempre era Power, Power y Power y de repente quedó segundo del campeonato Herta y tercero McLaughlin y Power quedó cuarto. Nunca puedas no pensar en un piloto", explica el de Sant Antoni de Villamajor. "Obviamente Dixon, que es mi compañero de equipo, siempre está arriba y sé que va a tener un buen coche igual que el nuestro. No nos olvidemos del equipo Penske que han tenido unos dos últimos años muy fuertes y nos lo ponen difícil cada fin de semana. Vamos a intentar que aún seamos nosotros el mayor dolor de cabeza para todos", concluye Alex. Una temporada ilusionante en busca de la cuarta corona en la IndyCar.