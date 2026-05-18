Un Álex Palou de menos a más consigue su segunda pole en Indianápolis

Con 4 títulos y una Indy500, Álex Palou ya es una leyenda de la Indycar, pero el español quiere más. El piloto catalán saldrá primero en las 500 Millas de Indianápolis (domingo 24 de mayo a las 18:30), después de conseguir su segunda pole en el mítico oval, en una sesión complicada, sobre todo en la primera parte por las temperaturas de pista y la posición retrasada de salida de Palou.

Palou tuvo un comienzo de día complicado. El español salió el 31º de 33 coches y tuvo que combatir contra las temperaturas de la pista, ya que eran entre 5 y 10 grados más altas que al principio de la sesión. El catalán no podía fallar, además porque los pilotos solo tenían un único intento para registrar su velocidad media y pasar al Fast 12, debido a la suspensión de la clasificación el sábado por las lluvias.

Palou se clasificó 11º con una velocidad media de 372 km/h y pasó a los 12 más rápidos. Primer match ball superado. Tarea que no aprobaron pilotos fuertes en el mítico óvalo como Hélio Castroneves (4 veces ganador de la Indy500), Takuma Sato (2), Josef Newgarden (2), Will Power…

En el Fast 12, las condiciones de pista eran más similares para todos y Palou salió 2º, justo por detrás de Kyffin Simpson. El catalán registró una velocidad media de 372,82 km/h y acabó solo por detrás de Felix Rosenqvist, que lideró también la primera parte de la clasificación. El español entró en el Fast 6, y dejó atrás a sus compañeros en Chip Ganassi, Scott Dixon y Simpson, y a Scott McLaughlin.

La batalla estaba servida. Alexander Rossi empezó las hostilidades marcando una velocidad media de 373,35 km/h. O’Ward, Ferrucci y Malukas no pudieron con el estadounidense hasta que llegó Palou. El español se puso en el primer puesto provisional con estas 4 vueltas (374,73 / 373,92 / 373,11 / 373,29) y registró la mejor velocidad media 373,76 km/h.

Solo quedaba Rosenqvist por marcar velocidad media en el Fast 6 y no pudo con Palou que consiguió la pole y se convierte en el primer piloto vigente campeón de la Indy500, desde Castroneves en 2010, en salir primero. El español repite la de 2023 y así es cómo la ha conseguido: “Estos chicos (los mecánicos), solo mira a estos chicos. El trabajo que han hecho hoy. No tengo palabras. Honestamente hoy no esperábamos tener tanta velocidad. Hemos empezado luchando.” “Uno de los mejores coches que he conducido aquí”, añadió el catalán. Detrás de Palou, partirán Rossi (2º) y Malukas (3º). La velocidad media registrada de Rosenqvist le valió finalmente para salir 4º en la Indy500, con Ferrucci 5º y O’Ward 6º.