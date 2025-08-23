Álex Palou saldrá desde la pole en busca de su primera victoria en Milwaukee 

Álex Palou es una leyenda de la Indycar. El catalán se convirtió en el primer español en conquistar las 500 millas de Indianápolis, y se ha proclamado cuatro veces campeón de la categoría estadounidense a falta de dos carreras para el final de la temporada. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor puede igualar otro récord histórico, pero el primer paso es ganar en el oval de Milwaukee. El fin de semana ha empezado bien porque saldrá desde la pole.

La temporada 2025 está siendo la mejor de Palou en la Indycar, ya que, a falta de dos carreras para el final, ha conseguido ocho triunfos, la cifra más alta cuando ha ganado un campeonato (2021: 3 victorias, 2023: 5 y 2024: 2, porque la ronda de The Thermal Club no era una carrera oficial). Si el piloto de Sant Antoni de Vilamajor alcanza las 10 pruebas ganadas, igualará el récord que tienen las leyendas de la categoría estadounidense A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970), como el piloto con más victorias en una misma temporada de la Indycar. La siguiente carrera para alcanzarlo será el domingo 24 a las 20:00 (horario peninsular español) y a través de Movistar+, en el oval de Milwaukee, donde el catalán saldrá primero.

Palou pole en Milwaukee para perseguir el récord

El español nunca ha ganado en el oval de 1 milla (1,609 kilómetros). Su mejor resultado fue un 5º puesto conseguido en la carrera 1 de 2024. Palou saldrá primero en la prueba de este año, después de marcar la mejor velocidad media del fin de semana, 162.971 millas por hora (262,28 km/h). El catalán suma su 6º pole de la temporada de la Indycar y va a por el récord de 10 victorias en una misma temporada. El piloto de Chip Ganassi ya ha conseguido el triunfo este curso en carreras ovales, en las 500 millas de Indianápolis y la segunda prueba en Iowa.

La clasificación fue una sesión accidentada con dos banderas amarillas, por el trompo de Colton Herta (perdió el monoplaza, pero lo pudo controlar y no chocó contra el muro) y el accidente de Felix Rosenqvist (perdió el coche de atrás). David Malukas acabó 2º con una velocidad media de 162.256 millas por hora (261,12 km/h) y Pato O’Ward 3º con un registro de 162.078 millas por hora (260,84 km/h).

Palou ya es campeón, pero tiene hambre de más

Tras los problemas mecánicos de O’Ward y la tercera posición del español en Portland, Álex Palou (2021, 2023, 2024 y 2025) se proclamó cuatro veces campeón de la Indycar. El catalán se coloca como el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos en la categoría estadounidense.

Pero el español quiere más, y a falta de dos carreras para el final de la temporada (oval de Milwaukee y oval de Nashville), Álex Palou quiere seguir haciendo historia e igualar las 10 victorias en una misma temporada. Este hito sólo lo han conseguido dos pilotos en la Indycar, A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970).