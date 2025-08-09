Álex Palou saldrá 5º en Portland para hacer historia en la Indycar

Álex Palou volvió a conseguir el triunfo en Laguna Seca, después del 12º puesto en Toronto. El español dominó el GP de Monterrey, y puede proclamarse cuatro veces campeón de la Indycar este mismo domingo a las 21:00 (horario español) y a través de Movistar+, en Portland. Además el piloto de Sant Antoni de Vilamajor puede acercarse, a falta de 2 carreras para el final de la temporada, a otro récord histórico.

Pato O’Ward es el único piloto que puede arrebatarle el título de la Indycar a Palou. El mexicano está 2º a 121 puntos del español, con 161 todavía en juego. En un fin de semana lo máximo que puedes recortar son 54 puntos, contando con que un piloto no participe en la carrera, ya que dan 5 puntos por tomar la salida en la prueba. Palou será campeón de la categoría estadounidense si sale de Portland con 108 puntos o más de ventaja sobre el piloto de Arrow McLaren.

Si Palou gana la carrera, algo recurrente en esta temporada ya que ha conseguido 8 triunfos en las 14 pruebas disputadas hasta ahora, será el campeón de la Indycar 2025. Si acaba 2º (liderando al menos una vuelta) o 3º y O’Ward no gana la carrera, el piloto español se llevará el título de la categoría estadounidense. Palou también puede conseguir otro hito histórico. Si alcanza la cifra de 10 carreras ganadas en un mismo curso, igualará el récord que tienen las leyendas de la Indycar A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970).

El piloto catalán puede conseguir su cuarto campeonato en la Indycar. Si lo logra se colocará como el 3º piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense.

Palou puede ser campeón en Portland, uno de sus circuitos predilectos. En 2023, el español celebró allí su segundo título de la categoría estadounidense. Además el español (2021 y 2023) es uno de los únicos pilotos de la actual parrilla de la Indycar, junto a Will Power (2019 y 2024) y Scott McLaughlin (2022), que han ganado en este trazado. El catalán también consiguió su primera pole en la categoría estadounidense en Portland.

Palou perseguirá su cuarto título desde la 5º posición tras un error

El ‘Fast 6’, la última parte de la clasificación, fue emocionante hasta el final. El español venía rápido, pero se salió en la última curva del circuito y llegó a tocar brevemente las barreras de neumáticos. Palou acabó 6º, aunque saldrá 5º por la penalización que le han impuesto a Christian Lundgaard por cambios de motor no aprobados. “Queríamos esa pole. Es frustrante. Estaba intentando lo mejor. Feliz que salimos top 6 y vamos a por ello”, dijo el catalán después de la clasificación.

Precisamente Lundgaard, compañero de equipo de O’Ward, consiguió la pole con un tiempo de 58.393, pero saldrá 7º por esa sanción. El mexicano saldrá 1º en el circuito de Portland con todas las esperanzas puestas en alargar la lucha por el título con Palou. Rosenqvist le acompañará en 2º posición, con Power 3º. Palou comenzará 5º, en una carrera de 110 vueltas, que le puede dar el cuarto campeonato de la Indycar al piloto español.

"Di lo mejor de mí, intenté ir lo más rápido posible, quizá fui un poco al límite. Pero estoy contento de estar en el Fast Six, de salir entre los seis primeros mañana y listo para pelear", dijo Palou en declaraciones a Fox Sports al finalizar la sesión.

O'Ward, por su lado, se mostró satisfecho con el resultado: "Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante".