Álex Palou saldrá 4º en busca de culminar una temporada espectacular

Álex Palou ya es una leyenda de la Indycar. El catalán se ha proclamado cuatro veces campeón de la categoría estadounidense (2021, 2023, 2024 y 2025) y se convirtió en el primer español en conquistar las 500 millas de Indianápolis. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor saldrá 4º en el super oval de Nashville, en busca de acabar por todo lo alto un campeonato increíble.

La temporada 2025 está siendo la mejor de Palou hasta el momento en la Indycar, ya que, a falta de una carrera para el final, ha conseguido ocho triunfos. Esta es la cifra más alta cuando el español ha ganado un campeonato en la categoría estadounidense (2021: 3 victorias, 2023: 5 y 2024: 2, porque la ronda de The Thermal Club no era una carrera oficial). Si el catalán gana la prueba en Nashville, igualará a Mario Andretti (1969), como el tercer piloto con más triunfos (9) en una misma temporada de la Indycar. La siguiente y última carrera del campeonato será el domingo 31 a las 20:30 (horario peninsular español) y a través de Movistar+, en el super oval de Nashville.

Álex Palou rodando en el Nashville Superspeedway / IndyCar

O’Ward pole en Nashville con Palou 4º

El español estrena un casco blanco en Nashville en el que aparece su victoria en la Indy500, los cuatro campeonatos y los nombres y apellidos de su ‘crew’ en el Chip Ganassi Racing número 10. Palou tuvo un susto en la práctica 1 porque trompeó cuando salía del pitlane. El catalán acabó 16º en estos entrenamientos, después de marcar su registro en la mitad de la sesión, mientras que las mejores velocidades se hicieron en los últimos compases.

Pato O’Ward hizo la pole en el super oval de Nashville, con una velocidad media de 202.621 millas por hora (326,08 km/h), y será la primera vez que saldrá líder en un circuito oval. “El coche estuvo bien, muy cómodo en las prácticas. Muy bien. Además nunca he ganado la carrera desde la pole (en la Indycar)”, dijo el mexicano a la televisión estadounidense después de la sesión. Segundo empezará David Malukas y tercero Christian Lundgaard. Álex Palou saldrá 4º después de marcar una velocidad media de 201.603 millas por hora (324,44 km/h).

Palou es el campeón, pero quiere más

El español se proclamó cuatro veces campeón (2021, 2023, 2024 y 2025) de la Indycar en Portland. El español se coloca como el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense. Además, el catalán se ha convertido en 2025 en el primer español que conquista las 500 millas de Indianápolis.

El piloto de Sant Antoni de Vilamajor quiere ir a por todas, y esta temporada ha tenido la posibilidad de igualar las 10 victorias en una misma temporada, un hito sólo conseguido por dos pilotos en la Indycar: A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970). Christian Rasmussen ganó en el oval de Milwaukee e hizo imposible que Palou igualará este récord.