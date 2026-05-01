Álex Palou renovará con Chip Ganassi Racing para seguir reinando en la Indycar

Álex Palou sigue dominando la Indycar. Tras conseguir la victoria en 3 (St. Petersburg, Alabama y Long Beach) de las 5 carreras en esta temporada, el español lidera el campeonato con 17 puntos de ventaja sobre el 2º, Kyle Kirkwood. El catalán es cuatro veces campeón de la categoría estadounidense (2021, 2023, 2024 y 2025) y según la agencia de noticias estadounidense, Associated Press, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor renovaría con Chip Ganassi Racing más allá de 2027.

La renovación del contrato de Palou con Chip Ganassi Racing se concretó tras los test de las 500 Millas de Indianápolis, el pasado 28 y 29 de abril. Unas pruebas que lideró Conor Daly el día 1 y el rookie, Caio Collet, la 2º jornada. El piloto español terminó 16º y 3º en estas sesiones para ponerse a pleno rendimiento para la Indy500 (24 de mayo).

Álex Palou rodando en el oval de Indianápolis / Indycar

Álex Palou y Chip Ganassi Racing, la pareja perfecta

El catalán fichó por el equipo estadounidense en 2021, después de pasar una temporada en Dale Coyne Racing. Con ellos, Palou lleva 22 victorias en 103 carreras y en total ha cosechado 49 podios (1 con Dale Coyne Racing). La pasada temporada fue la mejor del piloto catalán en la Indycar con 9 triunfos y subió al cajón 13 veces en 17 pruebas.

Álex Palou celebrando su primera victoria en la Indycar, que fue en el circuito de Barber 2021 / Indycar

Palou es una leyenda de la Indycar. El español es cuatro veces campeón de la categoría estadounidense y el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense.

La próxima parada de la Indycar: el circuito interior de Indianápolis

Tras la victoria de Palou en Long Beach (del 17 al 19 de abril), la categoría estadounidense aterriza en el circuito interior de Indianápolis, el 8 y 9 de mayo, para disputar su 6º prueba de la temporada. El piloto español ha ganado las tres ediciones anteriores y buscará seguir dominando en el circuito interior de Indianápolis. Además, el campeonato llega a mayo, el mes más importante, con la Indy500, (24 de mayo) donde el catalán aspirará a su segundo triunfo consecutivo y seguir haciendo historia en la Indycar.