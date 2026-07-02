Álex Palou, a quitarse las dudas en Mid-Ohio

La Indycar aterriza en una de sus pruebas más especiales. El campeonato afronta su 11º carrera de la temporada en el mítico circuito de Mid-Ohio, durante el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Tras hacer historia al lograr su quinta pole consecutiva, Álex Palou buscará disipar las dudas con una victoria, después de su 17º posición en St. Louis, donde se quedó sin gasolina cuando entraba en boxes, y del quinto puesto logrado en Road America, tras cumplir un drive through por exceso de velocidad en el pit lane.

Palou en busca de la victoria, en un circuito que se le da bien

El español llega a Mid-Ohio (ronda 11 de 18) liderando la Indycar, con cuatro victorias (St. Petersburg, Alabama, Long Beach y Detroit). Palou tiene 374 puntos, 60 más que el segundo, David Malukas (314), y 61 más que el tercero, Kyle Kirkwood (313). Con la espectacular remontada y el triunfo en Road America, Christian Lundgaard (297) está cuarto a 77 puntos del catalán.

La Indycar desembarca en Mid-Ohio, uno de sus trazados más históricos. Este circuito de 3,6 kilómetros ofrece cambios de elevación, curvas cerradas y de alta velocidad, lo que permite ver carreras muy emocionantes. Mid-Ohio se le da bien a Palou, ya que triunfó en 2023 y terminó segundo en 2022, 2024 y 2025, y tercero en 2021.

Este circuito ha estado en el calendario de la Indycar desde 2007 de manera ininterrumpida y hasta 7 pilotos de la actual parrilla han conseguido el triunfo. Scott Dixon es el rey de Mid-Ohio con seis victorias (2009, 2011, 2012, 2014, 2019 y 2025). Josef Newgarden logró el triunfo en 2017 y 2021, Will Power y Colton Herta ganaron en la doble cita de 2020, Scott McLaughlin en 2022, Álex Palou en 2023 y Pato O’Ward en 2024.

Álex Palou vuelve a estrenar nueva piel

Llega Mid-Ohio y la decoración del Chip Ganassi Racing #10 se transforma. El monoplaza de Álex Palou cambia el habitual amarillo y rojo por el negro mate de Open AI, la empresa creadora de ChatGPT. Parece que este diseño le da buena suerte al español, ya que lo estrenó con una segunda posición en Mid-Ohio (2025), y esta temporada triunfó en Long Beach. Además, el catalán también lucirá la decoración de Open AI en la carrera de Washington D.C, que se celebrará el 22 y 23 de agosto.

Semanas de anuncios importantes en la Indycar

La parrilla de la categoría estadounidense para la próxima temporada todavía no está cerrada, y en estas semanas se anunciaron ‘bombazos’. Chip Ganassi Racing y Scott Dixon separarán sus caminos al término del presente curso, poniendo fin a una etapa de 24 temporadas, seis campeonatos de la Indycar y 58 de las 59 victorias que acumula el piloto neozelandés.

“Scott Dixon informó recientemente al equipo que no regresará en 2027”, afirmó el propietario del equipo, Chip Ganassi, en un comunicado. “Scott ha significado mucho para CGR durante los últimos 24 años. Debido a todo lo que hemos logrado juntos y al legado que Scott ha construido aquí, creímos que era importante darle la oportunidad de terminar su carrera en Chip Ganassi Racing, y le hicimos una oferta plurianual para que lo hiciera. Respetamos que haya elegido un camino diferente y le deseamos mucho éxito. Scott siempre será una parte especial de la historia de este equipo, y estamos agradecidos por todo lo que hemos logrado juntos”, añadió.

Hay rumores que sitúan a Dixon en el equipo Arrow McLaren, donde podría coincidir con el ganador de la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, ya que se anunció, que Felix Rosenqvist no continuará en Meyer Shank Racing la siguiente temporada.

Horarios y dónde ver la carrera de Mid-Ohio de la Indycar

El circuito permanente de Mid-Ohio será el escenario de la 11º prueba de la temporada de la Indycar. El campeonato estadounidense se mete de lleno en la recta final y la acción en pista empezará el viernes 3 de julio con los primeros entrenamientos libres.

Además de la segunda sesión de prácticas, el sábado 4 de julio comenzará lo importante en Mid-Ohio, con la clasificación a las 20:30 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través de Movistar+ Deportes 8 (dial 199). La carrera será el domingo 5 de julio a las 18:30 (horario peninsular español) y los pilotos tendrán que dar 90 vueltas (327,05 kilómetros) para completar el GP de Mid-Ohio. Además, se podrá ver a través del canal #Vamos 3 de Movistar (dial 52). Álex Palou buscará resarcirse del error en Road America y buscará su quinta victoria de la temporada para aumentar la distancia en el liderato de la Indycar. Recuerda que lo podrás seguir a través de la crónica de la carrera del Diario SPORT y en Movistar+.