Álex Palou, a conseguir su primera victoria en el super oval de Nashville para cerrar la temporada

Con los problemas mecánicos de O’Ward y la tercera posición de Álex Palou en Portland, el español consiguió su cuarto título de la Indycar, pero quería más. El catalán tenía la posibilidad de igualar el récord de 10 victorias de A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970), como el piloto con más triunfos en una misma temporada en la categoría estadounidense. Tras la prueba en Milwaukee esto no es posible, pero el piloto de Sant Antoni de Vilamajor puede alcanzar la cifra de 9 carreras ganadas en el super oval de Nashville (domingo 31 a las 20:30 horario peninsular español), circuito donde nunca ha ganado.

A pesar de no igualar el récord, 2025 está siendo el mejor año de Palou en la Indycar. El español ha conseguido ocho triunfos, la cifra más alta cuando ha ganado un campeonato (2021: 3 victorias, 2023: 5 y 2024: 2, porque la ronda de The Thermal Club no era una carrera oficial). Si el catalán gana en la última prueba del año, sumará su noveno triunfo e igualará a Mario Andretti (1969) como el tercer piloto con más victorias en una misma temporada.

Álex Palou rodando en el oval de Nashville / IndyCar

Circuito de buenos recuerdos para Palou, aunque nunca ha ganado en Nashville

Esta será la décima edición del super oval de Nashville de 1,33 millas (2,14 kilómetros) y 14 grados de peralte, en la Indycar, y al igual que en 2024, esta prueba cerrará la temporada. Buddy Lazier ganó en 2001 la primera carrera de la categoría estadounidense en el super oval de Nashville, y solamente dos pilotos de la actual parrilla saben lo que es ganar en este circuito, Scott Dixon (2006, 2007 y 2008) y Colton Herta (2024).

Desde 2021 hasta 2023, el Gran Premio de la Ciudad de la Música (la carrera en Nashville) se corría por las calles de la ciudad estadounidense. En 2024, la organización decidió trasladar el evento al super oval por la construcción del Nissan Stadium, el estadio de los Tennessee Titans de fútbol americano. Aunque no es definitivo que la Indycar siga en el super oval, es el segundo año consecutivo que este circuito cierra la temporada de la categoría estadounidense.

Álex Palou corriendo por las calles de Nashville / Indycar

En 2024, Álex Palou se jugó su tercer título de la Indycar en el Superspeedway de Nashville con Will Power. El español salió 24º, tras una sanción de 9 posiciones por cambiar el motor y en las primeras vueltas consiguió llegar hasta el 15º puesto. El australiano tuvo problemas, ya que se le soltaron algunos de los cinturones que le abrochaban. El piloto del equipo Penske paró por estos problemas de seguridad y salió último con 5 vueltas de desventaja sobre los líderes. Colton Herta ganó la prueba en el super oval de Nashville y Palou acabó 11º, consiguiendo su tercer campeonato en la categoría estadounidense.

Palou ya es una leyenda de la Indycar

El español se proclamó cuatro veces campeón (2021, 2023, 2024 y 2025) de la categoría estadounidense en Portland. Palou se coloca como el tercer piloto (empatado con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti) con más títulos. Por delante están A.J Foyt (7) y Scott Dixon (6), compañero de Palou en Chip Ganassi, como los pilotos con más campeonatos de la categoría estadounidense. Además, el catalán se ha convertido en 2025 en el primer español que conquista las 500 millas de Indianápolis.