Álex Palou: "Siempre tengo esa presión por ganar"

Álex Palou está “preparado” para disputar la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis. Tras hacer historia siendo el primer español en triunfar en la Indy500, el catalán busca agrandar su leyenda: “Siempre tenemos esa presión por ganar”, afirmó el piloto de Chip Ganassi Racing en una rueda de prensa a la que asistió el Diario SPORT. Palou lo tiene “todo” y llega con “más ganas que nunca” para volver a plasmar su cara en el trofeo Borg-Warner.

Álex Palou rodando en el mítico óvalo de Indianápolis / Indycar

En 2025, Palou logró una hazaña histórica. El español consiguió la victoria en las 500 Millas de Indianápolis, pero quiere más y siente la presión: “(Quitarte la presión) La verdad es que no. No para ganar una vez y ya está. Nos pagan para hacerlo continuamente. Sí, sé que tengo más ganas que nunca, simplemente porque sé lo que conlleva ganar las 500 Millas de Indianápolis y lo que significa. No siento más ni menos presión. No es porque haya ganado una vez, no es que ahora necesite otra. Es más bien al contrario, es que quiero ganar dos seguidas”, declaró el piloto catalán.

Después de conseguir la pole en 2023, Palou volverá a salir desde la primera posición en las 500 Millas de Indianápolis, tras una primera parte de la clasificación complicada: “La verdad que se siente increíble. Mejor que la primera. También el saber lo que se siente al hacer una pole en las 500, y que no nos lo esperábamos el finde pasado, sinceramente. Sabía que teníamos un buen coche pero no el coche más rápido y creo que lo conseguimos vuelta a vuelta”, explicó el español. Además, el catalán es el primer piloto en lograr la pole tras ganar la Indy500 el año anterior, desde que lo consiguiera Helio Castroneves en 2010.

La estrategia óptima en el primer stint de carrera

Palou saldrá desde la primera posición en la Indy500, pero tendrá que estar muy atento a sus retrovisores. Alexander Rossi (2º) y David Malukas (3º) saldrán detrás del español en una carrera donde el consumo de gasolina es muy importante: “Para el primer stint, es difícil saber. He estado 3 veces en el top 4 o 5 al principio de la carrera y depende mucho de quien quiera jugar o quien quiera ayudarte un poco o dejarte solo. Si te dejan solo al final tampoco cambia mucho porque va a haber una amarilla en algún sitio y todos nos vamos a poner en el mismo (sitio), pero lo mejor sería que los dos que tengo al lado (Rossi y Malukas) me ayudaran y que jugáramos juntos y quisiéramos abrir un poco la carrera y gastar el mínimo combustible posible”, afirmó el cuatro veces campeón de la Indycar.

Álex Palou en el óvalo de Indianápolis / Indycar

“Sé que lo tenemos todo. Tenemos un coche muy, muy rápido. Ojalá podamos hacer una buena carrera y llegar hasta el final”, añadió Palou. En una rueda de prensa previa, el piloto catalán destacó lo que tiene que hacer para conquistar sus segundas 500 Millas de Indianápolis: “Mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los ocho primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades”. Este es el veredicto del español para la Indy500: ejecutar bien las estrategias en boxes y estar arriba.

Palou buscará su segunda victoria consecutiva en las 500 Millas de Indianápolis, un logro histórico. Si conquista este año la Indy500, el español sería el séptimo piloto de la historia en ganar dos veces de forma consecutiva la mítica carrera y se convertiría en el primer europeo en lograrlo. Tan solo seis pilotos han conseguido hacerlo antes: Wilbur Shaw (1939-1940), Mauri Rose (1947-1948), Bill Vukovich (1953-1954), Al Unser Sr. (1970-1971), Hélio Castroneves (2001-2002) y Josef Newgarden (2023-2024).