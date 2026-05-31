Álex Palou se pone el mono de trabajo y se desquita de la Indy500

Álex Palou es el rey de la Indycar. El español se resarce del séptimo puesto en la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis, logrando su cuarto triunfo de la temporada en una carrera “dura” por las calles de Detroit, con hasta 6 banderas amarillas. Además, el catalán aumenta su ventaja como líder del campeonato hasta los más de 60 puntos sobre Kirkwood, segundo.

Tras conseguir todas las poles en mayo, su tercera consecutiva, Palou conservó el liderato en una salida ‘tranquila’ para lo que suele ser Detroit. Vuelta rápida tras vuelta rápida, el español sacó más de 2 segundos a McLaughlin, segundo, hasta el momento de la primera bandera amarilla. Christian Rasmussen tocó el muro en la vuelta 10 y se quedó en mitad de pista. Dirección de carrera tuvo que sacar el coche de seguridad.

La carrera se relanzó en la vuelta 15 y Power superó a McLaughlin para ponerse segundo. En el giro 17, el australiano llegó a Palou y le adelantó por el interior para ponerse líder. Décima a décima, Power se distanció a más de 1 segundo del español.

La primera parada estaba cerca y le dijeron a Palou por radio que lo diera todo. El catalán se pegó al coche de Power, y McLaughlin y Lundgaard se metieron en la pelea. Estos dos últimos superaron al español en la vuelta 32 y bajó al cuarto puesto. Palou paró en boxes, junto a Kirkwood en el giro 34 y salió 13º con blandos.

Una vuelta más tarde pararon McLaughlin, Lundgaard y Power, pero Palou ya les hizo el undercut. La bandera amarilla volvió a hacer acto de presencia en la vuelta 39, cuando Kyffin Simpson tocó a Graham Rahal. Con todas las paradas hechas, Palou volvió al liderato con Kirkwood 2º y McLaughlin 3º.

La bandera verde volvió a pista en la vuelta 45 y Palou hizo una buena resalida distanciándose a más de 1 segundo de Kirkwood. El español estaba volando y su ventaja subió hasta los 3,5 segundos. Los duros de Kirkwood empezaron a ir mejor y el piloto de Andretti se acercó a 2 segundos del liderato del catalán.

Palou hizo su última parada en la vuelta 64 y puso duros. El español bajó a la sexta posición y salió la bandera amarilla por un toque entre Ferrucci y Veekay. En el giro 69 se abrió el pit lane y el catalán volvió al liderato con Rossi segundo y Mick Schumacher tercero. Kirkwood bajó al séptimo puesto, pero su último stint era con blandos.

La carrera se relanzó para volver a sacar la amarilla porque Shumacher y Malukas se fueron contra el montón de neumáticos. Kirkwood superó a Rahal y Newgarden, y amenazaba el liderato de Palou. En la vuelta 77 volvió la bandera verde y el piloto de Andretti adelantó a Rossi y fue en busca del español. Tan solo dos giros fueron suficientes para que Kirkwood estuviera justo detrás del alerón trasero del catalán. El estadounidense se estaba preparando el adelantamiento, pero volvió a neutralizarse la prueba porque Ferrucci se quedó parado en mitad de la pista.

La bandera verde volvió en la vuelta 83 y a pesar de algunos problemas en la frenada, Palou sacó más de 2 segundos a Kirkwood. En el giro 91 hubo otra bandera amarilla más. Rossi se pasó de frenada y tocó a Grosjean. La carrera se relanzó a falta de 7 giros para el final.

Palou aguantó a Kirkwood y se adjudicó la victoria en Detroit, su cuarto triunfo de la temporada, para olvidarse de la séptima posición en las 500 Millas de Indianápolis y aumentar su ventaja en el campeonato. El piloto de Andretti acabó segundo y Rahal completó el podio.

Con este triunfo, Álex Palou sigue siendo el líder de la Indycar con 327 puntos, 62 más que Kirkwood (265), segundo. Malukas está tercero con 248 puntos, Lundgaard cuarto con 226 y O’Ward quinto con 220. La próxima parada del campeonato estadounidense será el 6 y 7 de junio en el oval de Illinois.