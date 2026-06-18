Álex Palou va a por el póker para hacer historia

Álex Palou no tuvo suerte en el óvalo de St. Louis. Tras lograr su cuarta pole consecutiva y empezar liderando la prueba, el español tuvo varios contratiempos en las paradas y se quedó sin combustible al entrar a boxes, que le condenó a la 17º posición. A pesar del mal resultado, el catalán sigue encabezando el campeonato de la Indycar con ventaja y llega a uno de sus circuitos favoritos. Palou buscará su cuarto triunfo en Road America para convertirse en el piloto con más victorias en la pista de Elkhart Lake (Wisconsin).

Palou tiene otra cita con la historia

La Indycar llega al mítico trazado de Road America. El campeonato estadounidense corrió por primera vez en el trazado ubicado en Wisconsin en 1982, y en 2026 se disputará su 38º edición. Fundado en 1955, el circuito de Road America, también conocido por ser el “Parque Nacional de la Velocidad de Estados Unidos", es uno de los trazados más míticos del calendario, mide 4,014 millas (6,46 kilómetros) y tiene 14 curvas.

Palou llega a uno de sus circuitos fetiche en la Indycar. El catalán tiene tres victorias en Road America (2021, 2023 y 2025) y está empatado con Mario Andretti (1983, 1984 y 1987), Emerson Fittipaldi (1986, 1988 y 1992) y Michael Andretti (1990, 1991 y 1996), como el piloto con más triunfos en el trazado de Wisconsin. Si el español logra su cuarto éxito y alcanza el póker en Road America, se convertirá en el piloto con más victorias en el mítico circuito estadounidense. Además, Will Power, Josef Newgarden, Felix Rosenqvist, Scott Dixon y Alexander Rossi saben también lo que es subirse al escalón más alto del podio en el “Parque Nacional de la Velocidad de Estados Unidos”.

Álex Palou celebrando la victoria en 2025 en Road America / Indycar

A pesar de la 17º posición de Palou y la victoria de Newgarden en St. Louis, el español sigue liderando el campeonato con 342 puntos, 49 más que Kyle Kirkwood (293) segundo, y 68 más que David Malukas (274) tercero. Christian Lundgaard está cuarto en la clasificación con 246 puntos, Pato O’Ward quinto con 239 y Newgarden es sexto con 238 puntos.

Horarios y dónde ver el GP de Road America de la Indycar

El circuito permanente de Road America será el escenario de la 10º prueba de la temporada de la Indycar, que dará comienzo a la segunda mitad del campeonato. La acción en pista empezará el 19 de junio con las primeras prácticas.

Además de los segundos free practices, el sábado 20 de junio empezará lo importante en Road America, con la clasificación a las 20:00 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través de Movistar+ Deportes 4. La carrera será el domingo 21 de junio a las 20:00 (horario peninsular español) y los pilotos tendrán que dar 55 vueltas (355,3 kilómetros) para completar el GP de Road America. Además, se podrá ver a través del canal #Vamos de Movistar. Álex Palou buscará el póker y ser el piloto con más victorias en el trazado estadounidense, y lo podrás seguir en Diario SPORT y en Movistar+.