Álex Palou: “No teníamos la velocidad necesaria para luchar por la victoria”

La 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis no eligió a Álex Palou como ganador, a pesar de ser el piloto con más vueltas lideradas (59). Aunque salió desde la pole y estuvo luchando por el liderato durante gran parte de la carrera, el español no pudo revalidar su triunfo de 2025 quedando 7º, ya que no acertaron con la estrategia: “No estábamos en la estrategia óptima, pero tuvimos una oportunidad al final. La verdad es que no teníamos la velocidad necesaria para luchar por la victoria, simplemente nos quedamos un poco atascados en el tráfico”, afirmó el catalán tras la Indy500.

Álex Palou liderando la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis / Indycar

Palou empezó desde la pole y se fue alternando el liderato con Alexander Rossi, Scott Dixon y David Malukas. En la vuelta 106, las 500 Millas de Indianápolis se pararon con bandera roja por lluvia. La mítica prueba se relanzó y dirección de carrera sacó bandera amarilla por lluvia en el giro 116. La clave de la carrera llegó en la vuelta 125. La Indy500 se iba a bandera verde, pero Josef Newgarden pisó la hierba mojada del interior de la curva 4 y tuvo un accidente.

Con la mítica carrera bajo bandera amarilla, algunos pilotos, entre los que estaban Rosenqvist y O’Ward, aprovecharon y entraron en boxes para seguir una estrategia diferente. “Creo que entre las vueltas 120-130 fue una carrera hasta el final. No estábamos en la estrategia óptima, pero tuvimos una oportunidad al final”, dijo Palou.

El catalán siguió en cabeza, alternándose el liderato con Malukas, hasta que el estadounidense aumentó el ritmo y superó a 3 doblados. “La verdad es que no teníamos la velocidad necesaria para luchar por la victoria, simplemente nos quedamos un poco atascados en el tráfico”, explicó Palou. El de Andretti entró a boxes y el español lo hizo una vuelta más tarde bajando hasta el 20º puesto. Los demás pilotos pararon y Palou subió a la 6º posición, con Rosenqvist 1º tras adelantar a O’Ward.

Malukas y Palou necesitaban una bandera amarilla para reengancharse a la cabeza. A falta de 8 vueltas para el final llegó la roja con el accidente de Collet, y en la resalida el español bajó al 7º puesto. Mick Schumacher tocó el muro y dirección de carrera sacó otra vez la bandera amarilla. La 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis no había terminado. Había tiempo para una vuelta más.

Malukas se puso líder en la resalida, pero Felix Rosenqvist terminó ganando la Indy500, en el final más apretado de la historia de la mítica carrera. Palou finalmente terminó 7º: “Sí, es una pena, pero hicimos todo lo que pudimos con el Honda DHL n.º 10. Es triste que no seamos nosotros los que estemos celebrando, pero me alegro por Felix por haber conseguido esta victoria”, terminó el español.

“Arghhhh.... No fue nuestro día hoy, pero luchamos duro y dimos todo lo que teníamos”, escribió el catalán en una publicación de Instagram. A pesar de terminar 7º en la Indy500 y la sanción porque su monoplaza no superó las verificaciones de la altura del alerón delantero, Palou aumenta su ventaja en el campeonato de la Indycar hasta los 37 puntos sobre Malukas, 2º, y hasta los 49 sobre Kirkwood, 3º.