Álex Palou no da opción a sus rivales y se queda cerca de recuperar el liderato en la Indycar

“Uno de los mejores coches que he conducido”, esto dijo Álex Palou sobre su Chip Ganassi #10, después de conseguir su 13º pole en la Indycar, en el circuito de Barber. El español lideró 81 vueltas de las 90, para volver a ganar en la categoría estadounidense, y hasta la suerte estuvo de su lado, con la mala parada de Lundgaard 2º, que podría haberle dado lucha.

Palou y Rahal (3º) salieron con duros, mientras que Malukas (2º), Armstrong (4º) y Kirkwood (5º) empezaron con blandos. Parecía que el neumático rojo podría ser más competitivo en los primeros compases de carrera, pero el piloto catalán aguantó el liderato con los neumáticos duros.

La carrera se estiró. Palou marcó ritmos de 1:08 y en la vuelta 4, ya sacaba más de 1 segundo a Malukas. Los giros pasaron y el español seguía aumentando la distancia con el piloto de Penske a más de 2 segundos. Aunque los tiempos del catalán subieron a 1:09, seguía siendo el más rápido en pista. En la vuelta 16, Rahal adelantó a Malukas y se puso 2º. La diferencia con Palou aumentó hasta los más de 4 segundos. Con la parada del piloto de Penske, Lundgaard subió hasta el 3º puesto y los líderes estaban con duros.

Comienzan las paradas en boxes de los líderes

Rahal y Lundgaard pararon antes de Palou. El español entró a boxes en la vuelta 26, puso los blandos, y siguió liderando la carrera con más de 4 segundos de ventaja sobre Rahal, que superó al piloto danés de Arrow McLaren.

Palou lideraba con un margen amplio y realizó su segunda parada en la vuelta 44 para poner los duros. El español bajó al 3º, y volvió al liderato cuando Rahal y Lundgaard entraron a boxes. El danés hizo un overcut a Rahal y subió al 2º. Mientras luchaban el de Arrow McLaren y el estadounidense por el puesto detrás de Palou, el español les sacó más de 6 segundos.

La mala parada de Lundgaard, que hizo respirar tranquilo a Palou

El español controló la carrera, pero el piloto de Arrow McLaren le recortó hasta los 2,8 segundos antes de la última parada de Palou en la vuelta 66. El catalán puso los duros y tuvo una lucha con Mick Schumacher en la salida de boxes. El piloto de Chip Ganassi Racing salió 6º y también peleó contra Hauger, que no quería perder la vuelta del líder.

Los pilotos empezaron a realizar su última parada en boxes y Palou subió hasta la 3º posición. En la vuelta 69, entró a boxes Lundgaard y saldría justo con el español para luchar por el liderato. El mecánico de la rueda trasera derecha tuvo problemas con la tuerca del danés y bajó al 3º puesto, poniendo la victoria en bandeja a Palou.

Álex Palou consigue su 3º victoria en Barber, la segunda de la temporada, después de liderar 81 vueltas de 90. Christian Lundgaard terminó 2º tras superar a Rahal 3º, que no consigue un podio desde el circuito interior de Indianápolis en 2023. David Malukas acabó 4º y Kyle Kirkwood 5º, en una carrera en la que sufrieron los Andretti.

Resultados GP Alabama Indycar 2026 / Indycar

Kyle Kirkwood sigue siendo el líder de la Indycar con 156 puntos. Álex Palou recorta y está 2º a tan solo 2 del piloto de Andretti. Lundgaard asciende a la 3º posición con 121 puntos y David Malukas es 4º con 116. Josef Newgarden cierra el top 5 con 113 puntos, antes de la prueba en Long Beach del 17 al 19 de abril.