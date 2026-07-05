Álex Palou minimiza daños pensando en el campeonato

No fue la mejor carrera de Álex Palou en la Indycar, pero hizo lo más importante: minimizar daños en el campeonato. El español sigue liderando el campeonato estadounidense con más de 50 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, tras acabar quinto en Mid-Ohio, “contento, porque ha funcionado bien la estrategia”. Pato O’Ward logró su primer triunfo de la temporada, superando a Lundgaard en la vuelta 42.

Lundgaard rompió la racha de cinco poles consecutivas de Palou, que salió octavo tras cometer un error en el Fast 12. El español superó a Ericsson y a Rasmussen en los primeros compases de carrera para ascender hasta la sexta posición. Lundgaard conservó el liderato con O’Ward segundo y Malukas subió al tercer puesto, adelantando a Power.

En la vuelta 4, Kirkwood intentó superar a Palou, pero el catalán mantuvo esa sexta plaza y se acercó a menos de un segundo de Power. El español estuvo cerca del australiano, mientras que Kirkwood paró en el giro 10 para poner duros. Lundgaard empezó a marcar tiempos de 1:07 y aumentó la distancia hasta más del segundo sobre O’Ward.

Con la parada en boxes de Veekay y el adelantamiento a Power, Palou se puso cuarto, aunque estaba a más de 11 segundos de los líderes. En el grupo de cabeza, el español era el único que aguantaba con los neumáticos blandos, hasta que paró para poner los duros en la vuelta 15. El catalán bajó hasta la 14º plaza, justo por detrás de Veekay, pero Kirkwood le superó.

Lundgaard se mantuvo en tiempos de 1:07.0 y sacó casi dos segundos de ventaja sobre O’Ward, segundo, y casi cuatro sobre Malukas, tercero. Los McLaren tenían algo más. Empezaron las paradas de los pilotos que empezaron con los duros, y Malukas y Rasmussen salieron por delante de Palou 13º. Lundgaard entró en el giro 28, puso los duros y siguió en el liderato.

Palou se encontró séptimo después de las primeras paradas, a tres segundos de Rasmussen, sexto. O’Ward estaba a 1,4 segundos de la cabeza de Lundgaard. En la vuelta 37, Veekay y Kirkwood pararon en boxes para volver a poner los duros y Palou ascendió al quinto. El español apretó en tiempos de 1:07.5, rodando más rápido que Rasmussen, Veekay y Kirkwood, y cuando paró bajó hasta el noveno lugar con las gomas duras.

El tráfico se le atraganto un poco a Lundgaard en cabeza, ya que O’Ward se acercó a menos de un segundo. El mexicano se puso líder tras superar a su compañero de equipo en Arrow McLaren en la vuelta 42. Lundgaard intentó el undercut en el giro 48, pero no lo consiguió porque en la siguiente vuelta paró O’Ward y mantuvo el liderato.

Con la parada de Newgarden en la vuelta 51, O’Ward se puso en cabeza, con Lundgaard segundo y Veekay tercero. Kirkwood ascendió a la cuarta posición, después de que se le quedara enganchada la manguera a Malukas, que bajó a la quinta. Palou estaba a menos de un segundo del sexto de Rasmussen.

Lundgaard se acercó a O’Ward con neumáticos más calientes, pero no pudo atacarle. El danés no se descolgó del liderato y continuó a menos de un segundo del mexicano. Lundgaard paró en la vuelta 64, junto a Veekay y Kirkwood, para poner duros. El de Andretti superó al holandés en boxes y entró en la zona de podio. O’Ward, Rasmussen y Malukas entraron en el siguiente giro para montar también los duros.

Palou subió al primer puesto para sumar el punto por estar en el liderato, pero paró en la vuelta 67 para poner duros. El español salió sexto tras superar a Rasmussen y a Malukas, después de tener una segunda mala parada. Los pilotos de cabeza mantuvieron sus tiempos y no hubo ninguna bandera amarilla durante la carrera.

Pato O’Ward logró su primer triunfo de la temporada en Mid-Ohio, con Lundgaard segundo y Kirkwood tercero. Veekay acabó cuarto y Álex Palou quinto, “contento, porque ha funcionado bien la estrategia” y ha minimizado daños en el campeonato. Will Power terminó sexto, Christian Rasmussen séptimo y David Malukas octavo.

Álex Palou conserva el liderato de la Indycar con 404 puntos, 56 más que Kyle Kirkwood (348), segundo. Christian Lundgaard (339) está tercero a 65 puntos del español y David Malukas (338) cuarto a 66. Tras esta victoria en Mid-Ohio, Pato O’Ward (310) cierra el top 5 a 94 puntos de Palou. La siguiente parada del campeonato estadounidense serán los días 18 y 19 de julio en el Superspeedway de Nashville.